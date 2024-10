'Joker: Folie à Deux': Todd Phillips revela que la escena del beso de Lady Gaga con una mujer fue improvisada

Guasón 2: Folie À Deux - 42%, la esperada secuela del éxito de 2019, logró un impacto masivo desde su estreno en cines. La película dio paso a conversaciones intensas en redes sociales y en medios de comunicación, no solo por su trama, sino también por las actuaciones de Joaquin Phoenix y Lady Gaga.

El regreso de Arthur Fleck, el retorcido personaje que sacudió a Gotham en la primera entrega, ahora acompañado por Lee, interpretada por Gaga, ha capturado la atención de miles de fanáticos en todo el mundo. Este musical psicológico ha destacado no solo por su estilo único, sino también por las escenas que logran resonar a nivel emocional con la audiencia.

Lady Gaga como Harley Quinn en 'Joker: Folie à Deux' (Foto: X)

¿Qué dijo Todd Phillips sobre la escena del beso entre Lady Gaga y otra mujer?

Una de las escenas que más llamó la atención antes del estreno fue la captura de Lady Gaga besando a otra mujer en el set, durante la filmación de una de las secuencias clave. Aunque estas imágenes se volvieron virales rápidamente, la escena finalmente no apareció en el corte final de la película. Todd Phillips, director de 'Joker: Folie à Deux', explicó recientemente por qué decidió eliminar ese momento.

La secuencia tenía lugar justo antes de una de las comparecencias de Arthur Fleck en el tribunal, y originalmente incluía a Lee, el personaje de Gaga, besando a una mujer entre la multitud de protestantes que apoyaban a Fleck. Según Phillips, el momento fue improvisado por Gaga y requería diálogo, lo que terminó rompiendo el flujo que buscaba para la escena, prefiriendo finalmente que fuera más musical y visual.

El impacto de 'Joker 2' en redes

'Joker: Folie à Deux' ha sido un fenómeno en redes sociales desde que se lanzó su primer tráiler. Las conversaciones en redes abordar todo tipo de temas relacionados con la película, desde las teorías sobre la relación entre Arthur y Lee, hasta debates sobre el estilo musical del filme. A medida que más espectadores acuden a las salas, las críticas y opiniones sobre la evolución de los personajes y el enfoque artístico han generado amplias discusiones. Los fanáticos están divididos entre quienes adoran el nuevo estilo y quienes extrañan la crudeza más realista de la primera entrega, pero no cabe duda de que el impacto mediático de 'Joker 2' ha sido gigantesco.

Lady Gaga y Joaquin Phoenix en 'Joker: Folie à Deux' (Foto: X)

¿Habrá una tercera entrega de universo 'Joker'?

Para aquellos que se preguntan si habrá una tercera película de este universo, la respuesta es no. Todd Phillips ya fue claro en entrevista con The Hollywood Reporter, indicando que no tiene planes de continuar con el personaje de Arthur Fleck ni con la colaboración con DC. Aunque las dos primeras entregas se convirtieron en fenómenos virales y dieron paso a una base de fanáticos leales, el director decidió que esta será su última participación en este universo, dejando a los seguidores sin esperanzas de una trilogía.

El futuro de DC en cines

A pesar de la decisión de Todd Phillips de alejarse del universo de 'Joker', el futuro de DC en el cine sigue en marcha. La compañía está apostando por otros proyectos y personajes para expandir su universo cinematográfico. Entre los próximos lanzamientos, se encuentran nuevas películas centradas en héroes clásicos como Superman y Batman, además de continuar explorando historias más oscuras y realistas que han sido bien recibidas por la audiencia. Si bien 'Joker: Folie à Deux' marca el final de esta particular interpretación del villano de Gotham, los fanáticos de DC pueden esperar muchas más sorpresas en la gran pantalla.

