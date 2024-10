¿'Star Wars' sin Fuerza? Estrella de 'The Acolyte' critica a Disney por no defender a sus actores de ataques racistas: 'Es realmente injusto'

Star Wars: The Acolyte - 85%, la esperada serie de 'Star Wars' en Disney+, fue duramente criticada desde su anuncio, generando una ola de reacciones negativas tanto de fans como de la prensa. A pesar de las altas expectativas y de la ambición detrás del proyecto, la serie fue cancelada tras la emisión de su primera temporada hace algunos meses. Esta cancelación fue acompañada de un creciente malestar por parte de algunos de los actores de la serie, quienes se enfrentaron a ataques en redes sociales y sintieron que Disney no les brindó el respaldo adecuado en un momento tan crítico.

No te pierdas: ¡El súperfantasma lo logró! 'Beetlejuice Beetlejuice', de Tim Burton, establece nueva marca en la taquilla mundial

¿Qué dijo Jodie Turner-Smith, estrella de 'The Acolyte', en contra de Disney?

Jodie Turner-Smith, quien interpretó a la bruja Madre Aniseya, un personaje sensible a la Fuerza en 'The Acolyte', es una de las voces más críticas en torno a la falta de apoyo de Disney hacia el elenco de la serie. En recientes declaraciones, la actriz expresó su decepción por la falta de protección por parte de los estudios, destacando que los ataques racistas en redes sociales fueron constantes y, sin embargo, Disney permaneció en silencio.

Turner-Smith subrayó la dedicación de sus compañeros de reparto, como Amandla Stenberg, pero lamentó que todo ese esfuerzo se viera ensombrecido por la falta de un respaldo firme de la compañía. Puedes leer su declaración para Glamour a continuación:

A pesar de las grandes expectativas, 'The Acolyte' fue cancelada casi inmediatamente después de la emisión de su primera temporada (Foto: X)

[Disney] tienen que dejar de hacer eso de no decir nada cuando la gente está siendo atacada en Internet con racismo y estupideces. No es justo no decir nada. Es realmente injusto. Sería bueno que la gente que tiene todo el dinero mostrara su apoyo y se mantuviera firme. Digan que esto es inaceptable: 'No eres fanático si haces esto'. Hagan una declaración muy grande y vean si sale algo de dinero. Apuesto a que no lo harán, porque las personas de color, y especialmente las personas negras, representan un porcentaje muy alto del poder adquisitivo. Puede que descubran que en realidad es más lucrativo para ellos, pero todos usan 'woke' como si fuera una mala palabra.

Te invitamos a leer: 'Joker 2' | ¿Por qué se llama 'Folie à Deux'? Esto significa el trastorno que comparten Guasón y Harley Quinn en la película

Para Turner-Smith, es inaceptable que grandes estudios como Disney no hagan declaraciones contundentes en contra del racismo y los ataques en línea. Según ella, se trata de una cuestión de responsabilidad y justicia hacia el talento que forma parte de sus producciones, señalando que el poder adquisitivo de las comunidades de color, especialmente de la comunidad afroamericana, es significativo y que ignorar este tipo de situaciones podría ser contraproducente para el estudio a largo plazo.

¿Por qué 'The Acolyte' fue cancelada?

Aunque 'The Acolyte' tuvo una importante inversión detrás, con un presupuesto que alcanzó los 230 millones de dólares, la serie no logró atraer a una audiencia lo suficientemente grande como para justificar estos altos costos de producción. A pesar de contar con un equipo talentoso y una premisa intrigante, los rumores sobre su cancelación sugieren que la baja audiencia fue un factor determinante. Además, no se puede ignorar el rechazo de una parte del fandom de 'Star Wars', que desde antes del estreno ya se había volcado en campañas de reseñas negativas y comentarios adversos en redes sociales.

El elevado costo de la serie, sumado a las tensiones que surgieron en torno al casting y las decisiones narrativas, contribuyeron a la decisión de Disney de no continuar con una segunda temporada. Aunque la cancelación no fue oficialmente vinculada al rechazo del público, ciertos sectores de la base de fanáticos lo ven como una victoria en sus esfuerzos por influir en el destino de la franquicia.

Jodie Turner-Smith intepretó a Madre Aniseya en 'The Acolyte', una bruja sensible a la Fuerza (Foto: IMDb)

Muchas estrellas de 'The Acolyte' se convirtieron en víctimas de acoso y ataques en redes sociales (Foto: X)

¿Volveremos a ver a los personajes de 'The Acolyte'?

El destino de los personajes de 'The Acolyte', incluyendo a la Madre Aniseya de Turner-Smith, parece incierto. Con la cancelación de la serie, es poco probable que estos personajes vuelvan a la pantalla en el corto plazo. El rechazo generalizado que recibió la serie, tanto por parte de los fanáticos como de la crítica, hace que el futuro de estos personajes en el universo de 'Star Wars' sea poco prometedor. No obstante, como ya sucedió en otras ocasiones, Disney podría reconsiderar su enfoque si la demanda por estos personajes crece o si se vislumbra una nueva oportunidad para ellos dentro del extenso universo de la franquicia.

'Star Wars' y el poder del fandom

La relación entre 'Star Wars' y su base de fans ha sido un tema complicado en los últimos años. Con cada nueva entrega, ya sea película o serie, el estudio enfrenta la presión de complacer a un fandom extremadamente activo y dividido. Mientras que algunos fanáticos exigen narrativas más inclusivas y personajes diversos, otros rechazan estos cambios, lo que produce fuertes tensiones. El caso de 'The Acolyte' es solo un ejemplo más de cómo el fandom puede influir en el éxito o fracaso de una producción.

Para que 'Star Wars' mantenga su relevancia y siga siendo una franquicia exitosa, será crucial que Disney sepa cómo gestionar estas dinámicas. Escuchar a los fanáticos es importante, pero también lo es proteger a los actores y creadores de los ataques injustificados. Es necesario un equilibrio entre ofrecer contenido de calidad y mantener un entorno de respeto y diversidad que permita la evolución de la franquicia.

Contenido relacionado:

¡Usa la Fuerza! Ewan McGregor revela emocionantes detalles sobre la segunda temporada de 'Obi-Wan Kenobi' y el regreso de Hayden Christensen como Darth Vader

¿'Joker: Folie à Deux' está cerca de recuperar su costo de producción? Esto es lo que ha recaudado en taquilla durante su primer fin de semana

¿Marvel y 'Star Wars' otra vez en problemas? Por qué los estudios están fallando al comprender a los fans

Lady Gaga dice que se partía de risa en el set de ‘Guasón 2’ junto a Joaquin Phoenix