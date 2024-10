¡Arriba las películas animadas! DreamWorks supera a Pixar en recaudación global gracias al impulso de 'Robot Salvaje'

El reciente éxito de Robot Salvaje - 98% (The Wild Robot) ha llevado a DreamWorks Animation a un nuevo récord en la taquilla global, consolidando su liderazgo sobre estudios como Pixar y Disney Animation. La película, que se estrenó a finales de septiembre de 2024, ha sido un fenómeno tanto para los críticos como para el público, y ha contribuido a que DreamWorks alcance una recaudación acumulada de más de $17.3 mil millones.

También te puede interesar: Alfonso Obregón, voz de Shrek, es declarado inocente de las acusaciones de abuso: Esto dijo el actor

Con el éxito de 'The Wild Robot,' DreamWorks alcanza nuevo hito frente a Pixar y Disney

El estreno de 'The Wild Robot' ha afianzado el liderazgo de DreamWorks Animation en la taquilla global, superando a los mayores competidores de la industria. La película, que se estrenó en Estados Unidos el 27 de septiembre de 2024, ha sido recibida con aclamación tanto de la crítica como del público, acumulando más de $100 millones en recaudación global.

'The Wild Robot' (imagen: IMDb)

Este éxito refuerza la estabilidad de DreamWorks en el competitivo mundo de la animación, y le permite destacar como el estudio con mayor recaudación acumulada a nivel mundial, con más de $17.3 mil millones en total, superando a Pixar, que registra $17 mil millones, y a Disney Animation, con $11 mil millones.

También lee: 90% de los trabajadores del cine animado perderán su empleo por la inteligencia artificial, asegura el cofundador de Dreamworks

¿De qué trata 'The Wild Robot'?

Basada en la serie de libros de Peter Brown, 'The Wild Robot' narra la historia de Roz (interpretada por Lupita Nyong'o), una robot que termina varada en una isla deshabitada tras un naufragio. Durante su estadía en el nuevo entorno, Roz enfrenta diversos desafíos mientras aprende a relacionarse con la vida salvaje local y se convierte en la madre adoptiva de Brightbill, un pequeño ganso huérfano. A lo largo de la trama, Roz desarrolla un vínculo único con los animales de la isla y aprende importantes lecciones sobre adaptación, empatía y supervivencia.

La película, dirigida por Chris Sanders, destaca por su estilo visual único, que evoca el trabajo de Hayao Miyazaki y combina elementos de la animación tradicional con la tecnología CGI. Este enfoque estético distintivo, similar a una “pintura de Monet en un bosque de Miyazaki”, ha sido ampliamente elogiado y ayuda a capturar la inocencia de la historia de Roz y su aventura de autodescubrimiento en un entorno natural.

Películas de DreamWorks (Imagen: Movies Anywhere)

DreamWorks: Una historia de éxitos irregulares

Aunque DreamWorks Animation ha logrado consolidar una sólida base de éxitos en taquilla, su trayectoria ha sido marcada por altibajos. Desde su fundación, el estudio ha producido películas icónicas que han dejado huella en la cultura popular, como 'Shrek', 'Kung Fu Panda' y 'Madagascar', que lograron gran popularidad y generaron secuelas y spin-offs. Sin embargo, a diferencia de otros estudios como Pixar o incluso Illumination, DreamWorks aún no ha alcanzado la ansiada meta de mil millones de dólares en recaudación con una sola película.

A pesar de estos desafíos, el estudio ha encontrado formas de adaptarse a las demandas del mercado actual. En los últimos años, DreamWorks ha adoptado un enfoque más cauteloso en cuanto a los presupuestos de producción, manteniéndolos por debajo de los $100 millones. Esta estrategia le ha permitido recuperar su inversión de forma más eficiente y ha dado como resultado éxitos recientes como 'Kung Fu Panda 4' y 'Puss in Boots: The Last Wish', además de 'The Wild Robot'. Esta cautela presupuestaria ha permitido que DreamWorks se mantenga competitivo en un mercado cada vez más exigente y logre establecerse como el estudio líder en taquilla animada a nivel mundial.

No te vayas sin leer: 'Shrek 5' confirma fecha de estreno con curioso póster