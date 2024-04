Daisy Ridley dice que los fans ya aman las secuelas de Star Wars

En una reciente entrevista con la revista Empire, Daisy Ridley, conocida por su papel como Rey Skywalker en la trilogía secuela de Star Wars, compartió sus reflexiones sobre el impacto de las películas en la franquicia y la recepción de los fans. Con el primer aniversario del anuncio de su regreso como Rey en la próxima película New Jedi Order, dirigida por Sharmeen Obaid-Chinoy, Ridley señaló cómo ha evolucionado su percepción desde el rodaje de las películas.

Ridley comentó que, aunque era joven cuando filmó la trilogía secuela, particularmente en el set de Star Wars: El Despertar de la Fuerza - 92%, ahora se siente más empoderada y segura en su papel como Rey. Explicó que ha pasado por varias experiencias personales y profesionales desde entonces, lo que le ha dado una perspectiva diferente y más madura sobre su papel en la franquicia.

Daisy Ridley (Imagen: IMDb)

"Supongo que siento que lo estoy asumiendo más. Supongo que lo asumí la primera vez. Básicamente, ahora soy una adulta. Ciertamente no me sentía como una adulta en ese momento. Obviamente, personalmente, las cosas han cambiado, y profesionalmente, he tenido muchas otras experiencias, así que definitivamente siento que es algo diferente esta vez", dijo Ridley en la entrevista.

A pesar de su incursión en películas fuera de Star Wars, Ridley reconoció el amor y la pasión de los fans por la franquicia. Si bien no todos estuvieron de acuerdo con el rumbo de las secuelas, ella afirmó que muchos ya han llegado a amarlas (vía Star Wars News Net):

No fue una decisión difícil [volver]. No dije que sí de inmediato, Kathy [Kennedy] dijo: 'Tómate el tiempo que necesites'. ¿Por qué no [lo haría]? Sí, han causado división, pero también traen mucho amor y alegría a mucha gente.

Daisy Ridley en 'El ascenso de Skywalker' (Imagen: Lucasfilm)

Incluso considerando todo el drama que rodeó a sus películas, Star Wars sigue teniendo un lugar muy especial en su corazón. "Se siente increíble poder continuar con un personaje, ¿puedo recordar cómo interpretarla? Es un desafío interesante como actor volver a algo y tratar de descubrir qué ha cambiado para mí y qué ha cambiado para ella”.

Con estas declaraciones, Daisy Ridley muestra su gratitud hacia los fans y su compromiso con el legado de Star Wars. A medida que se acerca el lanzamiento de New Jedi Order, los seguidores esperan ansiosamente ver cómo evoluciona la historia de Rey y el impacto que tendrá en la galaxia.

