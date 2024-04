Joker: Folie à Deux presenta su espectacular tráiler oficial

Han pasado varios años desde que vimos Guasón - 91% en salas de cine, un fenómeno de talla global que acaparó la atención de redes sociales durante meses, incluyendo a la temporada de premios.

Ahora que el estreno de la secuela está muy cerca, esta mañana se libera el avance oficial protagonizado por Joaquin Phoenix y Lady Gaga.

Joker: Folie à Deux una continuación de la historia de Arthur Fleck pero con una dupla femenina en una interpretación musicalizada.

¿Qué cuenta el tráiler de Joker 2?

Esta mañana se reveló el primer adelanto de Joker: Folie à Deux. En una escena de apenas 20 segundos, Arthur Fleck aparece con un gesto afligido mientras ríe y llora a la vez.

Casi 12 horas después, Warner Bros. finalmente reveló el tráiler oficial. La historia se sitúa en el hospital psiquiátrico de Arkham, donde Arthur fue ingresado tras los acontecimientos de la primera película.

Custodiado en los pasillos por varios policías, el recluso se encuentra de manera fortuita con una mujer (Lady Gaga) que parece tomar clases en un aula.

Asombrado la mira y ella le devuelve el gesto. A partir de entonces sus vidas coinciden y comienzan una aventura en la que desatarán caos en el hospital y la ciudad.

Uno de los aspectos que ha destacado tanto en los avances como en el tráiler es la música.

Temas como 'What the World Needs Now' de Valentines's Day y 'Laughing' de The Guess Who' dan atisbos de los primeros temas que podrían conformar el soundtrack de la película.

Mira aquí el tráiler:

¿En qué películas ha actuado Joaquin Phoenix?

Comenzó su carrera en la actuación a temprana edad, junto a sus hermanos River, Rain y Liberty. Después de varios papeles en películas y series de televisión en la década de 1980, Phoenix ganó reconocimiento por su actuación en Parenthood y To Die For. Sin embargo, fue su papel en Gladiador - 76% lo que lo catapultó a la fama internacional, obteniendo una nominación al Premio de la Academia.

BTS de Joker: Folie à Deux

Desde entonces, ha protagonizado numerosas películas aclamadas, incluyendo Johnny & June: Pasión y Locura - 82%, donde interpretó al músico Johnny Cash, ganando un Premio de la Academia por Mejor Actor. Phoenix es conocido por su habilidad para sumergirse completamente en sus personajes, así como por su dedicación al arte de la actuación. Su talento lo ha establecido como uno de los actores más destacados de su generación.

¿En qué películas ha actuado Lady Gaga?

Gaga inició su carrera musical en la escena del club de Nueva York antes de lanzar su álbum debut, "The Fame", en 2008, que incluía éxitos como "Just Dance" y "Poker Face". Desde entonces, ha sido una figura influyente en la música pop, explorando una variedad de estilos y colaborando con artistas de renombre. Gaga también ha incursionado en la actuación, ganando elogios por su papel en la serie American Horror Story: Hotel - 58% y su interpretación en la película Nace Una Estrella - 31%, que le valió un Premio de la Academia.

Joaquin Phoenix como Joker

Lady Gaga y Joaquin Phoenix en Joker: Folie à Deux

¿Por qué Guasón de 2019 fue tan exitosa?

La actuación magistral de Joaquin Phoenix como Arthur Fleck/Joker fue aclamada tanto por críticos como por el público. Su interpretación profunda y emocional del personaje lo llevó a ganar numerosos premios, incluido el Oscar al Mejor Actor. La dirección y la visión de Todd Phillips también fueron aspectos destacados de la película. Phillips logró crear una atmósfera sombría y perturbadora que sumergió al espectador en el mundo del personaje, contribuyendo a la experiencia cinematográfica única que ofrecía Joker.

Además, la película abordó temas sociales y psicológicos relevantes de manera provocativa y reflexiva, lo que generó conversaciones y debates entre el público. La exploración de la alienación, la marginalización y la violencia socialmente motivada resonó con la audiencia y agregó profundidad a la trama. Por otro lado, con tan sólo US $55 millones de presupuesto, Guasón recaudó US $1.074 mil millones en todo el mundo.

¿Cuándo se estrena Joker: Folie à Deux?

De acuerdo con el calendario, la película se estrena el 4 de octubre de 2024. ¿Listos para más locuras?

