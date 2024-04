OFICIAL: Jeremy Allen White protagonizará a Bruce Springsteen en 'The Road to Nowhere'

El talentoso actor Jeremy Allen White ha sido seleccionado para interpretar a la icónica figura del rock, Bruce Springsteen, en la próxima película 'The Road to Nowhere’, dirigida por Scott Cooper.

La película, basada en el libro 'Deliver Me from Nowhere: The Making of Bruce Springsteen's Nebraska' de Warren Zanes, será dirigida y escrita por Scott Cooper, y contará con la producción de Ellen Goldsmith-Vein, Eric Robinson, Warren Zanes y Scott Stuber.

Jeremy Allen White

¿Quién es Jeremy Allen White?

Jeremy Allen White, conocido por su destacado papel como Lip Gallagher en la exitosa serie 'Shameless', ha demostrado su versatilidad como actor en numerosos proyectos. Desde su debut en 'La Ley y el Orden' en 2006, hasta su más reciente participación en la aclamada Garra de Hierro - 87%, ha participado en una variedad de producciones televisivas y cinematográficas, ganándose el reconocimiento de críticos y audiencias por igual.

En 2022, fue elegido para el papel principal en la serie de Hulu The Bear, donde interpretó al atormentado pero brillante chef neoyorquino Carmen "Carmy" Berzatto.

La serie sigue a Carmy mientras regresa a su ciudad natal de Chicago para salvar el restaurante en decadencia de su difunto hermano. Para prepararse para este papel desafiante, White asistió a clases en el Instituto de Educación Culinaria junto a su coprotagonista Ayo Edebiri.

La interpretación de White en 'The Bear' no pasó desapercibida, ya que le valió una serie de premios prestigiosos. Recientemente, el actor ganó su primer Emmy por su destacado trabajo como mejor actor en una serie de comedia. Este premio se suma a sus dos Globos de Oro, obtenidos por su interpretación de Carmy, y a dos premios del Sindicato de Actores por su destacada actuación en la misma serie.

Jeremy Allen White como Carmen Berzatto en 'The Bear'

¿De qué va a tratar 'The Road to Nowhere'?

'The Road to Nowhere' es una película dirigida por Scott Cooper que narra el largo y arduo proceso creativo detrás del álbum Nebraska de Bruce Springsteen. Este álbum, lanzado en 1982, es considerado uno de los trabajos más influyentes y aclamados de Springsteen, marcando un punto de inflexión en su carrera artística.

La película se sumerge en el mundo íntimo de Springsteen mientras lucha por encontrar su voz y su visión artística. Desde las sesiones de grabación hasta los momentos de introspección y autoexploración, 'The Road to Nowhere' contará la historia detrás de la creación del álbum y explorará un momento crucial en la vida del músico mientras lidia con sus demonios personales y su ascenso a la fama mundial.

Bruce Springsteen

Bruce Springsteen, junto con su antiguo mánager Jon Landau, participarán en la película, respaldando el proyecto. David Greenbaum, presidente de Disney Live Action y 20th Century Studios, expresó su emoción por colaborar con Springsteen y destacó la autenticidad de su historia, asegurando que está en buenas manos con el director Scott Cooper.

