George Lucas, creador de Star Wars, es la celebridad más adinerada de 2024

Los años pasan y George Lucas se mantiene en la lista de celebridades más queridas y adineradas de toda la industria del entretenimiento, alguien que con una brillante idea no sólo ha construido su patrimonio, también ha marcado al mundo entero con una franquicia de medios completamente espectacular, misma que en la actualidad sigue generando buenos recuerdos y altos números de venta en todas partes. A través de la revista Forbes, Lucas aparece en el puesto más alto del compendio de famosos multimillonarios, incluso a 19 años de haber dirigido su última película. ¿Quieres saber la cantidad exacta de su fortuna y quienes ocupan los puestos debajo de él? Sigue leyendo.

La carrera de un genio

La carrera de George Lucas es una historia de visión, creatividad y éxito empresarial. Desde sus humildes comienzos en Modesto, California, Lucas demostró un talento excepcional para la narración visual y el cine. Después de estudiar en la Escuela de Cine de la Universidad del Sur de California, comenzó a hacerse un nombre con sus primeros cortometrajes y su película THX 1138 - 88%. Sin embargo, fue su creación de la saga Star Wars lo que lo catapultó a la fama y la riqueza. La primera película, estrenada en 1977, se convirtió en un fenómeno cultural y generó una franquicia multimillonaria que incluía películas, televisión, juguetes y más. Lucas fue el cerebro detrás de esta saga, supervisando todos los aspectos creativos y comerciales.

George Lucas en sel set de Star Wars: El ataque de los clones (Fuente: IMDb)

Además de Star Wars, Lucas fundó Lucasfilm Ltd., una empresa que se convirtió en el epicentro de su vasto imperio empresarial, que incluía divisiones como Industrial Light & Magic y Skywalker Sound. También fue un pionero en la tecnología digital aplicada al cine, lo que le valió aún más éxito y riqueza. En 2012, Lucas vendió Lucasfilm a The Walt Disney Company por más de US $4 mil millones, asegurándose un lugar entre los hombres más ricos del planeta. Su influencia en la cultura popular es innegable, y su legado como cineasta y empresario perdurará mucho tiempo después de su retiro.

¿Cuánto dinero tiene George Lucas en la actualidad?

De acuerdo con Forbes, Lucas es la celebridad más rica de 2024, ocupando con orgullo el puesto número uno de su lista anual. El director tiene un patrimonio neto de US $5.5 mil millones, nada mal, eh. Después le siguen Steven Spielberg con US $4.8 mil millones, Michael Jordan con US $3.2 mil millones, Oprah Winfrey con US $2.8 mil millones y Jay-Z con US $2.5 mil millones. El creador de Star Wars se encuentra por encima de todos, demostrando que haber inventado la galaxia lejana es prueba fehaciente de que alguien sí puede vivir de sus fantasías.

Fuente: Disney

Fuente: Getty Images

El impacto de la galaxia

Star Wars ha tenido un impacto global masivo, convirtiéndose en una franquicia culturalmente omnipresente. Desde su debut en 1977, la saga ha inspirado generaciones con su narrativa épica, personajes icónicos y efectos visuales revolucionarios. Ha generado una amplia gama de productos, desde películas hasta series de televisión, libros, cómics, juguetes y videojuegos. Su influencia se extiende a campos como la moda, la música y el lenguaje popular. Star Wars ha creado una comunidad de fanáticos apasionados en todo el mundo y ha dejado una marca indeleble en la cultura contemporánea, con un legado que perdurará por generaciones.

