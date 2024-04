Frankie Muniz abandonó el set de 'Malcom el de en medio' 2 veces por tensiones: 'Me mortificaba'

Frankie Muniz, actor estadounidense conocido por su papel protagonista en la exitosa serie de comedia de la Fox, Malcolm el de en medio - 100%, que se emitió desde 2000 hasta 2006, revela que no todo fue bueno durante su tiempo en el programa. Su interpretación de Malcolm, un niño superdotado en una familia disfuncional, le valió el reconocimiento mundial y múltiples nominaciones a premios, incluyendo un Globo de Oro, pero también momentos amargos en el set.

La carrera de Muniz

Además de su trabajo en televisión, Muniz incursionó en el cine, protagonizando películas como My Dog Skip, Big Fat Liar y la franquicia Agent Cody Banks. También prestó su voz para películas animadas como Racing Stripes. Después del éxito de Malcolm in the Middle, Muniz continuó participando en proyectos cinematográficos y televisivos, aunque en menor medida. Sus apariciones incluyen roles en series como Criminal Minds y Sharknado 3 En la actualidad es piloto de carreras.

¿Qué dijo Frankie Muniz sobre su estancia en el set de Malcolm?

Durante una aparición en el programa australiano I’m a Celebrity… Get Me Out of Here, Muniz habló sobre algunos incidentes en el set de Malcolm, explicando que había mucha tensión y mucho miedo entre el staff:

Hubo dos episodios en los que no participé. Salí del set. Todo el mundo tenía mucho miedo de ponerse de pie cuando ciertas personas eran controladoras, groseras o irrespetuosas. Caminaban sobre alfileres y agujas. [...] Estaba tan mortificado al ver a la gente con miedo de defenderse. No me importaba si me decían que nunca volvería.

Frankie habla sobre su hijo Mauz, de 3 años, a quien jamás adentraría en la industria del cine y la televisión.

Nunca dejaría que mi hijo entrara en el negocio. Y no es que haya tenido una experiencia negativa, porque para ser honesto, mi experiencia fue 100 por ciento positiva. Pero conozco a mucha gente, amigos cercanos a mí, que tuvieron experiencias increíblemente negativas. Simplemente creo que es un mundo feo en general. Nunca me importó el rechazo, pero hay muchísimo rechazo.

¿Por qué Malcolm el de enmedio es considerada una serie de culto?

El innovador enfoque de Malcolm como comedia familiar, mostrando una familia disfuncional de una manera realista y a menudo caótica, la diferenciaba de otras comedias de su tiempo. La serie abordaba temas tabú y situaciones cómicas con una honestidad y autenticidad que resonaban con el público, especialmente con la generación del milenio que creció con ella.

Por otro lado, Malcolm in the Middle se destacó por su humor inteligente y su narrativa no convencional, rompiendo la cuarta pared con frecuencia y utilizando técnicas cinematográficas inusuales para contar sus historias. Esto le otorgó un estilo distintivo y una frescura que la diferenciaba de otras comedias de situación.

La serie también habló de intereses como la adolescencia, la paternidad, el trabajo y la vida familiar de una manera única y entretenida. Su impacto cultural perdura hasta el día de hoy, con una base de fanáticos devotos que continúan disfrutando y celebrando la serie, asegurando así su lugar como una verdadera serie de culto.

