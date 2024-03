Aseguran que secuelas de Eternals, The Marvels y Ant-Man fueron canceladas por Disney

Recientes informes sugieren que Disney ha tomado la decisión de cancelar las secuelas de tres películas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Según el conocido insider Daniel Richtman, Marvel Studios no planea continuar con las secuelas de Eternals - 58%, The Marvels - 52% y Ant-Man and the Wasp: Quantumania - 60% debido a medidas de reducción de costos implementadas por Disney.

Daniel Richtman, un respetado informante de la industria del entretenimiento, ha compartido información sobre los cambios en la línea de producción de Marvel Studios. Según sus fuentes internas, el Jefe Creativo de Marvel, Kevin Feige, quería que al menos Eternals tuviera una secuela, pero Disney decidió tomar un camino diferente porque consideró que sería un fracaso de taquilla.

Escena de Eternals (Imagen: Marvel Studios)

La decisión de cancelar estas secuelas llega en un momento en que Disney busca centrarse en sus franquicias más exitosas y reducir el riesgo asociado con nuevos proyectos. Esto se alinea con los comentarios anteriores del CEO de Disney, Bob Iger, quien expresó la necesidad de enfocarse en las propiedades más sólidas del estudio. Iger había señalado durante una llamada de ganancias de Disney que la compañía reduciría su enfoque en nuevas propiedades a favor de centrarse en sus franquicias más exitosas. Esta estrategia busca maximizar las ganancias y minimizar los riesgos asociados con proyectos menos probados.

En cuanto a las películas específicas, la cancelación de las secuelas de Eternals, The Marvels y Ant-Man and the Wasp: Quantumania no debió ser una decisión difícil para Disney. Además de que no tuvieron el éxito esperado en taquilla, también enfrentaron críticas mixtas y no generaron el entusiasmo esperado en comparación con otras entregas del MCU. Al tomar la decisión de cancelar estas secuelas, Disney está priorizando tener los productos más seguros, con el máximo potencial para el éxito.

Las tres películas mencionadas tuvieron resultados diversos en la taquilla. Eternals recaudó aproximadamente US$ 402 millones a nivel mundial, mientras que The Marvels tuvo una apertura decepcionante y se convirtió el peor fracaso del MCU con una recaudación de alrededor de US$ 206 millones. Por otro lado, la tercera entrega de Ant-Man no logró superar las expectativas en términos de ingresos, aunque su rendimiento fue mejor que el de las otras dos.

Es importante destacar que, si bien estas secuelas podrían haber sido canceladas (pues aún no se confirma oficialmente), Marvel Studios aún tiene una amplia lista de proyectos en desarrollo. Se espera que el estudio continúe expandiendo el MCU con nuevas películas y series de televisión, centrándose en franquicias establecidas y personajes populares. A pesar de la cancelación de estas secuelas, el futuro del MCU sigue siendo prometedor, con Disney comprometido a ofrecer experiencias cinematográficas emocionantes y memorables para sus fanáticos en todo el mundo.

