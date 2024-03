‘Winnie The Pooh: Miel y Sangre’, Megan Fox y los ‘ganadores’ de los Razzies 2024

La 44ª edición de los premios Golden Raspberry, popularmente conocidos como los Razzies, ha vuelto a poner en el punto de mira lo peor del cine del año 2023. En una ceremonia que precede por poco a los Oscar, los Razzies no tienen reparo en señalar y ridiculizar las producciones cinematográficas que han dejado mucho que desear en términos de calidad artística.



Este año, uno de los grandes "triunfadores" de la noche ha sido la sorprendente y polémica película Winnie The Pooh: Miel y Sangre - 38%, una versión oscura y perturbadora del entrañable personaje de los cuentos infantiles. Dirigida por Rhys Frake-Waterfield, esta reinterpretación del clásico personaje de Alan Alexander Milne ha cosechado críticas negativas y ha sido objeto de burla en los Razzies, llevándose el premio a la peor película del año.

Megan Fox en Johnny & Clyde (Imagen: Redbox Entertainment)

Pero Winnie The Pooh: Miel y Sangre no ha sido la única "afortunada" en los Razzies de este año. La actriz Megan Fox ha sido galardonada con el premio a la peor actriz por su papel en Johnny & Clyde, y peor actriz de reparto por Los Indestructibles 4 - 18%, una distinción que seguramente no figura en su lista de logros deseados. Por su parte, el legendario Jon Voight se ha llevado el premio al peor actor por su participación en Mercy, demostrando que incluso las estrellas más experimentadas no están exentas de figurar en la lista de los peores.

En la categoría de actor de reparto, Sylvester Stallone ha sido reconocido por su papel en Los indestructibles 4. La peculiar pareja formada por Pooh y Piglet en Winnie The Pooh: Miel y Sangre se ha llevado el premio a la peor pareja protagonista, mientras que Rhys Frake-Waterfield ha sido nombrado peor director por la misma película. Además, el guión de Winnie The Pooh: Miel y Sangre, también obra de Frake-Waterfield, ha sido considerado el peor del año en la categoría de peor guión.

Los Razzies de 2024 han sido un festival de deshonores para Winnie The Pooh: Miel y Sangre, Megan Fox y varios otros "afortunados" que ahora pueden presumir de haber sido reconocidos por su participación en lo peor del cine del año. A continuación pueden ver la lista completa:

Peor película: Winnie The Pooh: Miel y Sangre

Peor actor: Jon Voight por Mercy

Peor actriz: Megan Fox por Johnny & Clyde

Peor actor de reparto: Sylvester Stallone por Los indestructibles 4

Peor actriz de reparto: Megan Fox por Los indestructibles 4

Peor pareja protagonista: Pooh y Piglet en Winnie The Pooh: Miel y Sangre

Peor remake, spin-off o secuela: Winnie The Pooh: Miel y Sangre

Peor director: Rhys Frake-Waterfield por Winnie The Pooh: Miel y Sangre

Peor guión: Rhys Frake-Waterfield por Winnie The Pooh: Miel y Sangre

