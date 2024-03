Natalie Portman se divorcia de Benjamin Millepied tras 11 años de matrimonio

La reconocida actriz ganadora del Premio de la Academia, Natalie Portman, y el coreógrafo francés Benjamin Millepied han oficialmente puesto fin a su matrimonio después de once años juntos. La noticia ha sacudido al mundo del entretenimiento, dejando a muchos sorprendidos por el repentino quiebre de una de las parejas más destacadas de Hollywood.

Según informa la revista People (vía Variety), un representante de Portman confirmó que la actriz presentó la solicitud de divorcio en julio en Francia, donde la pareja residía con sus dos hijos. La separación se ha finalizado el mes pasado, marcando el final de una relación que comenzó en el set de la icónica película El Cisne Negro - 87%, por la cual Portman obtuvo el premio a Mejor Actriz en 2010.

Natalie Portman y Benjamin Millepied (imagen: Getty)

Portman, de 41 años, y Millepied, de 45, se conocieron mientras trabajaban en la producción del filme, una experiencia que no solo les brindó reconocimiento profesional, sino que también sentó las bases para una historia de amor que cautivó a muchos. Se casaron en una ceremonia privada en California en agosto de 2012 y compartieron una vida marcada por la pasión por las artes escénicas y el compromiso con su familia.

La pareja tiene dos hijos, un hijo de 12 años llamado Aleph y una hija de 7 años llamada Amalia, quienes ahora deberán adaptarse a una nueva realidad familiar. A pesar del divorcio, se espera que Portman y Millepied mantengan una relación cordial en beneficio de sus hijos.

Este inesperado giro en la vida personal de Natalie Portman coincide con un momento de gran actividad profesional para la talentosa actriz. Recientemente, protagonizó la película Secretos De Un Escándalo - 91% junto a Julianne Moore y Charles Melton, la cual está nominada al Oscar al Mejor Guión Original. Portman también recibió una nominación al Globo de Oro por su papel en esta película.

Además, Portman tiene proyectos futuros en el cine y la televisión, incluyendo su participación en la película de atracos dirigida por Guy Ritchie, Fountain of Youth, junto a John Krasinski, así como su papel protagónico y labor como productora en la serie limitada de Apple TV+, Lady in the Lake.

Por su parte, Benjamin Millepied ha estado activo en el ámbito de la coreografía, participando recientemente en la exitosa película Duna: Parte Dos - 90% de Denis Villeneuve, donde creó la coreografía para la escena del desierto con Timothée Chalamet y Zendaya. Además, Millepied debutó como director de largometrajes en 2022 con Carmen - 73%, un drama musical protagonizado por Melissa Barrera y Paul Mescal.

