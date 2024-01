David Soul, actor de Starsky y Hutch, fallece a los 80 años

El mundo del entretenimiento lamenta la pérdida de una de sus figuras más icónicas, David Soul, el carismático actor conocido por su papel estelar como el detective Ken Hutchinson en la recordada serie de televisión de los años 70, Starsky y Hutch. Soul, nacido como David Solberg en Chicago el 28 de agosto de 1943, falleció a la edad de 80 años. Su familia confirmó la triste noticia en una declaración al periódico The Times este viernes, mencionando que el veterano histrión murió el jueves "después de una valiente batalla por la vida en la amorosa compañía de su familia".

El comunicado de la familia Soul destaca la versatilidad del artista, quien compartió sus dones como actor, cantante, narrador y artista creativo.

Compartió muchos dones extraordinarios en el mundo. Su sonrisa, risa y pasión por la vida serán recordadas por muchas personas cuyas vidas ha tocado.

David Soul. Fuente: ABC

¿Quién fue David Soul?

La contribución de Soul al mundo del entretenimiento abarcó diversas áreas, desde la actuación hasta la música. Antes de los días de procedimientos de las franquicias modernas como 9-1-1 de Fox y The Rookie de ABC, Soul y su coprotagonista Paul Michael Glaser se convirtieron en pioneros al darle un giro suave a la aplicación de la ley en el horario de máxima audiencia. De 1975 a 1979, los detectives Ken “Hutch” Hutchinson (Soul) y Dave Starsky (Glaser) patrullaron las calles ficticias de Bay City, California, en su brillante Ford Gran Torino rojo y blanco, canalizando su conocimiento callejero para investigar una variedad de delitos.

Starsky y Hutch no solo dejó una huella en la televisión, sino que también mostró una química fraternal entre sus estrellas, una conexión que Soul describió como "instintiva" desde el comienzo del programa. El intérprete compartió lo siguiente en una entrevista con The Times en 2004:

Se agudizó con los años. ¡Sabía dónde estaba [Glaser] todo el tiempo y él sabía dónde estaba yo la mayor parte del tiempo!

Soul, un actor talentoso y versátil, había nacido para brillar en el escenario. Previamente a su participación en Starsky y Hutch, tuvo breves temporadas en Star Trek y Mi bella genio, así como un papel principal en Here Comes the Bride de ABC. La serie policial Magnum Force de 1973, en la que interpretó al oficial John Davis, convenció al productor Aaron Spelling, productor ejecutivo de Starsky y Hutch, de su destreza actoral.

Después del éxito de Starsky y Hutch, David continuó su carrera en la pantalla chica con varias películas para televisión. A pesar de sus múltiples programas y películas, su interés iba más allá de actuar; Soul también incursionó en la música sin grandes resultados, por ello continuó con sus actuaciones regulares en Merv Griffin, sentando las bases de su carrera en Hollywood. Continuó su carrera en la televisión con participaciones en series populares como Dan August, la comedia de Norman Lear: All in the Family y el drama criminal Perry Mason: The Case of the Fatal Framing. Su versatilidad como actor lo llevó a explorar diferentes géneros, consolidándose como una presencia destacada en la pantalla chica.

Starsky y Hutch tuvo un renacimiento en 2004 con una película de comedia del mismo nombre, Starsky & Hutch - 64%, dirigida por Todd Phillips. La película contó con Ben Stiller como Starsky y Owen Wilson como Hutch, y Soul y Glaser hicieron breves cameos, dando su bendición a una nueva interpretación de los personajes que los catapultaron a la fama.

La versatilidad de Soul no se limitó a la actuación y la música; también incursionó en la dirección. Dirigió varios episodios de Starsky y Hutch, así como episodios para series como Miami Vice e In the Heat of the Night. Su compromiso con el documental se evidenció en su trabajo en The Fighting Ministers.

Hacia el final de su vida, Soul seguía siendo un apasionado del entretenimiento, desarrollando varios proyectos documentales. En una entrevista con Entertainment Tonight en 2002, reflexionó sobre su longeva carrera, diciendo:

He existido durante mucho tiempo y estoy muy orgulloso del hecho de haber logrado aguantar.

