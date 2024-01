Ke Huy Quan protagonizará nueva película de acción dirigida por coordinador de peleas en John Wick

La historia de vida de Ke Huy Quan enamoró a millones de personas en todo el mundo y ahora muy pronto tendrá la oportunidad de verlo regresar en un nuevo papel. A través de Deadline se reporta que el actor vietnamita-estadounidense regresa con un nuevo papel en una cinta de acción a cargo del coordinador de lucha en las películas de John Wick. Tal parece que lo veremos mostrar sus habilidades para el combate una vez más.

No te pierdas: Avengers: Infinity War | Fan detecta un error de continuidad en la batalla de Iron Man y Thanos

Quan, además de actor, es coordinador de dobles de acción conocido por su notable carrera en la década de 1980 y posterior resurgimiento hace un par de años. Su debut actoral fue en el papel de Data en la icónica película Los Goonies - 68%, dirigida por Richard Donner, donde cautivó al público con su ingenio y carisma. Quan también protagonizó otra película clásica de los años 80, interpretando a Short Round en Indiana Jones y el templo de la perdición - 84%, dirigida por Steven Spielberg. A pesar de su corta edad en ese momento, su actuación destacada en estas películas contribuyó a establecerlo como un talentoso actor infantil en la industria cinematográfica.

Fuente: A24

Después de su éxito en los años 80, Ke Huy Quan se retiró temporalmente de la actuación para centrarse en su educación. Más tarde, se reintegró a la industria del entretenimiento, pero esta vez detrás de escena, trabajando como coordinador de dobles de acción en películas como X-Men - 81% y The One. Aunque su carrera actoral no alcanzó la misma prominencia que en su juventud durante algún tiempo, Ke Huy Quan regresó en 2022 con Todo en todas partes al mismo tiempo, demostrando su versatilidad y habilidades, dejando una marca duradera en la historia del cine. Su papel como Waymond en esta película le valió el Óscar a Mejor actor de reparto.

Te invitamos a leer: Ahórcame, chef: Jeremy Allen White enciende redes con fotos para Calvin Klein

De acuerdo con la nueva información, Ke Huy Quan protagonizará With Love, producida por 87North y dirigida por Jonathan Eusebio, quien trabajó en la saga de John Wick como coordinador de lucha; este trabajo representa su debut en la gran silla de director; algunos de sus créditos recientes son Noche sin Paz - 78% y Obi-Wan Kenobi - 95%. Cabe mencionar que no se han reportado detalles sobre el argumento de la película o alguna fecha de estreno tentativa.

En noviembre de 2022, Quan declaró para The Guardian que uno de los momentos más increíbles de toda su carrera fue conocer a Steven Spielberg, quien le dio una gran oportunidad en la pantalla grande:

Recuerdo haber hecho un trabajo realmente malo porque mi comprensión del inglés era mínima en ese momento. Al día siguiente, recibimos una llamada de la oficina de Spielberg. Mi madre pensó que era una reunión muy elegante y me puso este ridículo traje de tres piezas. Steven notó lo incómodo que estaba. Él dijo: 'Ke, me encantaría que volvieras al día siguiente, pero ponte algo cómodo'. Fue uno de los momentos más felices de mi vida.

Sin lugar a dudas, el encanto de Quan visto en Todo en todas partes al mismo tiempo está funcionando para hacerlo regresar a Hollywood. La película fue dirigida por Dan Kwan y Daniel Scheinert , y nos presenta la historia de una anciana inmigrante china se ve envuelta en una loca aventura, una situación en la que ella sola puede salvar el mundo explorando otros universos que se conectan con las vidas que podría haber llevado. El personaje estelar es interpretado por Michelle Yeoh, y en el reparto le acompañan otros grandes talentos de Hollywood como Jamie Lee Curtis, Jenny Slate y James Hong. Aunque se trata de una película aparentemente pequeña, su grandeza ha superado lo que A24 ha hecho en años previos, y con justa razón.

También puede interesarte: Barbie: America Ferrera dice que su monólogo en la película ha inspirado a las niñas pequeñas