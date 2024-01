Ahórcame, chef: Jeremy Allen White enciende redes con fotos para Calvin Klein

Olvídense de la cena de Navidad o Año Nuevo, el verdadero plato fuerte es Jeremy Allen White. Tras un ascenso meteórico gracias a la espléndida The Bear - 100%, el intérprete se ha convertido en uno de los galanes más solicitados de Hollywood. Prueba de ellos son sus nuevas fotos en ropa interior para Calvin Klein que lo presumieron como el actor masculino del momento. Y muchos ya están comentando, que le dirían a todo que sí al chef.

No te pierdas: Lo mandaron a volar: Jeremy Allen White dice que así lo rechazaron para una película tipo Marvel



A través de redes sociales, Calvin Klein reveló su nueva campaña con el actor Jeremy Allen White, estrella de la aclamada serie The Bear. Las fotos lo muestran luciendo el clásico diseño de bóxers de la firma de moda en un techo de Nueva York con el paisaje de esa ciudad de fondo. Por supuesto, las imágenes se volvieron virales con prontitud y todo el mundo anda babeando por este actor que ha sorprendido por más que sólo su cuidado físico.

¿Quién es el actor Jeremy Allen White, modelo de Calvin Klein?

Como saben, The Bear - 100% es la historia de Carmen (White), un chef de renombre que regresa a Chicago para atender el restaurante familiar tras la muerte de su hermano. En la primera temporada, sostener el inestable negocio se antoja como una metáfora sobre el duelo y la torpeza emocional con la que la mayoría de los personajes han manejado el repentino deceso y la salud mental del fallecido personaje.

Jeremy Allen White en calzones de Calvin Klein (Foto: Calvin Klein)

El trabajo de White fue destacado por dos episodios verdaderamente excepcionales. Primero, en uno en el que tiene un largo monólogo en el que Carmy habla de su relación con su hermano en un grupo de ayuda. Pero la verdadera sorpresa fue la séptima entrega la cual es un plano secuencia completo en el que tanto él como el resto del elenco tuvieron que crear un agitado y estresante día en la cocina entre intensos gritos.

El show fue rápidamente renovado para una segunda temporada que todavía llevó el impacto emocional de la serie a otro nivel. Si no la han visto, no les arruinaremos ninguna sorpresa, pero el episodio navideño deja sacudido al espectador y tiene una de las atmósferas más tensas que la televisión ha visto. Una tercera entrega está en camino, pero este talentoso actor ya ha encontrado otros proyectos para brillar.

Te recomendamos: ¡Sí, chef! Imágenes de Rosalía y Jeremy Allen White parecen confirmar que hay romance

Entre ellos, y los que veremos pronto, se encuentra The Iron Claw. Este es un drama deportivo sobre los hermanos Von Erich, un cuarteto de luchadores que se volvieron una sensación durante la década de los ochenta. Está basado en hechos reales, es una producción del aclamado sello A24 y las primeras críticas han destacado lo emotivo del relato así como el trabajo de White y Zac Efron, quien hace a otros de los protagonistas.

Así que puede que sus fotos en ropa interior causen un furor, pero podríamos estar ante uno de los actores más solicitados de los años por venir. De momento, pueden ver las dos temporada de The Bear en Star Plus, mientras esperamos la tercera, y para The Iron Claw, se sabe que la película llegará a México, pero todavía no tiene fecha de estreno y posiblemente se esperen hasta ver si logra conseguir más nominaciones en la temporada de premios.

Continúa leyendo: El Oso, temporada 2 | Top de críticas, reseñas y calificaciones