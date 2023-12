Halle Bailey supera a Margot Robbie y Emilia Clarke en los rostros más hermosos de 2023

El año 2023 nos ha dejado una nueva edición de la prestigiosa lista "Top 100 Most Beautiful Faces in the World" publicada por el sitio de críticas cinematográficas TC Candler. En esta edición, Halle Bailey ha sorprendido al superar a reconocidas estrellas como Margot Robbie y Emilia Clarke, consolidándose como la nueva dueña de la corona de la belleza.

Halle Bailey, la talentosa actriz y cantante estadounidense de 23 años, se ha destacado este año al protagonizar el remake live-action de La sirenita - 66%, de Disney, que fue lanzado con gran éxito en taquilla. Su deslumbrante actuación y su belleza única la han catapultado al puesto número 62 de la lista, colocándola por encima de estrellas consagradas.

Margot Robbie, conocida por sus roles en películas como El Lobo De Wall Street - 78% y Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn - 75%, se encuentra en el puesto número 90. Este año, Robbie protagonizó la película Barbie - 88%. A pesar de su indiscutible belleza, la actriz australiana ha sido superada en esta ocasión por la frescura y el encanto de Halle Bailey.

Otra destacada figura que no ha pasado desapercibida en la lista es Emilia Clarke, la reconocida actriz británica de 37 años conocida por su papel de Daenerys Targaryen en Game of Thrones - 59% y por su papel más reciente en Secret Invasion - 73%. Clarke, ubicada en el puesto número 100, ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su talento actoral, pero esta vez ha quedado eclipsada por la nueva generación de estrellas.

Además de Halle Bailey, la lista "Top 100 Most Beautiful Faces in the World" de 2023 incluye a otras mujeres talentosas y hermosas que han impactado de alguna forma en el mundo del entretenimiento. Entre las seleccionadas se encuentran las cantantes japonesas Sana Minatozaki, del grupo musical TWICE; Ayaka (Arai), de NiziU, y Hina Yoshihara de Now United.

En el puesto número 1 de la lista se encuentra Nancy Jewel McDonie, la talentosa cantante y bailarina de origen coreano/americano de 23 años. Su presencia en el escenario y su carisma la han convertido en una figura destacada en la industria del entretenimiento. El mundo de la música ha dejado su huella en la lista con nombres como LISA, la carismática cantante, bailarina y modelo tailandesa del grupo Blackpink que ocupa el puesto número 14. Su versatilidad y estilo único la han convertido en un ícono de la moda y la música.

El ámbito deportivo y cultural también está representado en la lista con Andrea Botez, la talentosa jugadora de ajedrez canadiense de 21 años que se sitúa en el puesto número 8. Su inteligencia y destreza en el ajedrez la han llevado a ser reconocida no solo por su habilidad en el tablero, sino también por su belleza.

El "Top 100 Most Beautiful Faces in the World" de 2023 ha sido testigo de una nueva generación de mujeres talentosas y hermosas que están dejando su marca en la industria del entretenimiento. Halle Bailey, con su destacada actuación en La Sirenita, ha demostrado que su belleza va más allá de la pantalla y la música, consolidándose como la nueva reina de la lista y dejando un legado que perdurará en el tiempo. Pueden leer la lista completa a continuación:

-1. Nancy Jewel McDonie: Cantante/bailarina coreano/americana, 23 años

-2. Dasha Taran: Modelo rusa, 24 años

-3. Sana: Ídolo japonesa, 26 años

-4. Gal Gadot: Modelo/actriz israelí, 38 años

-5. Jasmine Tookes: Modelo estadounidense, 32 años

-6. SITALA: Cantante/modelo tailandesa, 27 años

-7. Eleen Suliman: Modelo/influencer saudita, 29 años

-8. Andrea Botez: Jugadora de ajedrez canadiense, 21 años

-9. Jisoo: Cantante/actriz/modelo coreana, 28 años

-10. Savannah Clark: Cantante australiana, 20 años

-11. Tzuyu: Cantante/bailarina taiwanesa, 24 años

-12. Rosé: Cantante neozelandesa, 26 años

-13. Yael Shelbia: Modelo israelí, 22 años

-14. LISA: Cantante/bailarina/modelo tailandesa, 25 años

-15. Nana: Actriz/modelo/cantante coreana, 32 años

-16. Andrea Brillantes: Actriz y modelo filipina, 20 años

-17. Jeon Somi: Cantante canadiense/coreana, 22 años

-18. Nadia Ferreira: Modelo paraguaya, 24 años

-19. Nana Owada: Modelo/actriz japonesa, 24 años

-20. Chaeryeong: Cantante/bailarina/modelo coreana, 22 años

-21. Ivana Alaoui: Actriz/modelo/cantante filipina/marroquí, 27 años

-22. Alba Batista: Actriz portuguesa, 26 años

-23. Jenny: Cantante/bailarina coreana, 27 años

-24. Yurina Gyoten: Ídolo japonesa, 24 años

-25. Sydney Sweeney: Actriz estadounidense, 26 años

-26. Emily May: Cantante estadounidense, 29 años

-27. Jang Wonyoung: Cantante coreana, 19 años

-28. Liza Soberano: Actriz/modelo filipina/americana, 25 años

-29. Halima Aden: Modelo/diseñadora somalí, 26 años

-30. Sorn: Cantante tailandesa, 27 años

-31. Mai Omar: Actriz/modelo yemení, 35 años

-32. Lyodra Ginting: Cantante indonesia, 20 años

-33. Emily Neren: Vlogger noruega, 28 años

-34. Kang Seulgi: Cantante/bailarina/actriz coreana, 29 años

-35. LiLi Rose: Superviviente sueca de negligencia médica/entrenadora de Pokémon

-36. Daniel: Cantante australiano/coreano, 18 años

-37. Berta Castane: Actriz/modelo española, 21 años

-38. Song Yuqi: Cantante/bailarina/modelo china, 24 años

-39. Ana de Armas: Actriz cubana, 35 años

-40. HARVEY: Cantante japonesa, 21 años

-41. Whitney Peak: Actriz ugandesa, 20 años

-42. Su Burcu Yazgi Coskun: Actriz/modelo turca, 18 años

-43. Kimia Hosseini: Actriz iraní, 22 años

-44. Vienna Maryce: Modelo canadiense, 19 años

-45. Janine Gutierrez: Actriz filipina, 34 años

-46. Ningning: Cantante/modelo/bailarina china, 21 años

-47. Tian Xi Wei: Actriz china, 26 años

-48. Thylane Blondeau: Modelo/actriz francesa, 22 años

-49. Beby Tsabina: Actriz/modelo/cantante indonesia, 21 años

-50. Minni: Cantante tailandesa, 26 años

-51. Desiree: Cantante/bailarina brasileña, 18 años

-52. Hande Erçel: Actriz/modelo turca, 30 años

-53. Oktyabrina Maksimova: Modelo rusa, 28 años

-54. Rebecca Patricia Armstrong: Actriz/modelo/cantante británica/tailandesa, 21 años

-55. Kwon Eun Bi: Ídolo coreana, 28 años

-56. Sasha Song: Modelo/youtuber bielorruso, 25 años

-57. Sandrinna Michelle Skornicki: Actriz indonesia, 16 años

-58. Disha Patani: Actriz/modelo india, 31 años

-59. Kaylyn Slevin: Modelo/actriz/bailarina estadounidense, 23 años

-60. Ahlem Fekih: Actriz/modelo tunecina, 26 años

-61. Kazuha: Cantante japonesa, 20 años

-62. Halle Bailey: Actriz/cantante estadounidense, 23 años

-63. Phoebe Dynevor: Actriz británica, 28 años

-64. YooA: Cantante/bailarina/modelo coreana, 28 años

-65. Candela Gallo: Modelo argentina, 20 años

-66. Anna Jobling: Actriz malaya, 23 años

-67. Brielle Clark: Estudiante/modelo/atleta estadounidense

-68. Rainky Wai: Artista hongkonesa, 30 años

-69. Sheila Turkoru: Actriz/modelo turca, 24 años

-70. Angourie Rice: Actriz australiana, 22 años

-71. Belle Mariano: Actriz/cantante/modelo filipina, 21 años

-72. Ayaka: Ídolo japonesa, 20 años

-73. Alice Pagani: Actriz/modelo italiana, 25 años

-74. Sadie Sink: Actriz estadounidense, 21 años

-75. Dita Karang: Cantante indonesia, 27 años

-76. Ella Balinska: Actriz estadounidense, 27 años

-77. Violette Wautier: Cantante tailandesa/belga, 30 años

-78. Özge Yağız: Actriz turca, 26 años

-79. Ariana Grande: Cantante estadounidense, 30 años

-80. Enfa Walaha: Cantante tailandesa, 28 años

-81. Julia Butters: Actriz estadounidense, 14 años

-82. Yeji: Cantante coreana, 23 años

-83. Emma Watson: Actriz/modelo británica, 33 años

-84. Hina Yoshihara: Cantante/bailarina/modelo japonesa, 22 años

-85. Jourdan Dunn: Supermodelo/actriz/diseñadora británica, 33 años

-86. Livvi Dunn: Gimnasta estadounidense, 21 años

-87. Ghouli Nazer: Actriz china, 31 años

-88. Klelia Andriolatou: Actriz griega, 27 años

-89. Banita Sandhu: Actriz británica/india, 26 años

-90. Margot Robbie: Actriz australiana, 33 años

-91. Chuu: Cantante coreana, 24 años

-92. Leni Klum: Modelo estadounidense/alemana, 19 años

-93. Jenna Coleman: Actriz británica, 37 años

-94. Shuhua: Ídolo taiwanesa, 23 años

-95. Lupita Nyong'o: Actriz/modelo mexicana/keniana, 40 años

-96. Lily-Rose Depp: Actriz franco/americana, 24 años

-97. Afra Saraçoğlu: Actriz/modelo turca, 26 años

-98. Freen Sarocha: Actriz tailandesa, 25 años

-99. Harnaz Sandhu: Miss Universo de India/Modelo, 23 años

-100. Emilia Clarke: Actriz británica, 37 años

