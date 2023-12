Disney pierde juicio por infracción de derechos de autor en remake de La Bella y la Bestia

En un reciente fallo judicial, Disney ha sido declarada culpable de infringir los derechos de autor relacionados con los efectos visuales (VFX) en el remake de acción en vivo de La bella y la bestia - 71%, y ahora se enfrenta a la obligación de pagar aproximadamente US $600,000 por dicha infracción. Según informes de The Hollywood Reporter (vía Coming Soon), un jurado en Oakland dictaminó que Disney había infringido la propiedad intelectual con derechos de autor conocida como MOVA Contour, que pertenecía a la compañía de VFX Rearden, durante la producción de La Bella y la Bestia en acción en vivo, lanzada en 2017.

También te puede interesar: Creador de Mobile Suit Gundam critica a Disney y dice que el anime no debe cometer sus errores

El litigio en torno a La Bella y la Bestia se centró en la propiedad y licencia de la tecnología MOVA utilizada en la película. En el centro de la disputa estaba si DD3, la empresa con la que Disney se asoció en la producción de La Bella y la Bestia, poseía la tecnología que los principales participantes en la película atribuyeron a su éxito. Una cadena complicada de títulos de propiedad, que involucraba una quiebra y una venta fraudulenta, llevó a la confusión en torno a la propiedad y licencias de MOVA.

La única reclamación en el juicio fue si Disney debería considerarse responsable indirectamente por la supuesta infracción de MOVA por parte de DD3, lo que significaba que estaba consciente de que la empresa podría no haber licenciado correctamente la tecnología, pero continuó utilizándola y beneficiándose de ella de todos modos.

También lee: Errores de los remakes live-action que Disney debería evitar (pero los sigue repitiendo)

Rearden, la compañía de VFX, buscaba una compensación de más de US $100 millones en el caso, argumentando que el éxito en taquilla de La Bella y la Bestia se debió en gran parte a la tecnología con derechos de autor que se utilizó sin las debidas autorizaciones. En total, La Bella y la Bestia recaudó aproximadamente US $1,266 millones en la taquilla mundial para cuando se completó su período en cines.

El hecho de que el jurado haya determinado que Disney debe pagar US $600,000 sugiere que no hay una correlación significativa entre los efectos visuales y las cifras de taquilla de la película. Según el artículo de The Hollywood Reporter, de los US $255 millones en ganancias que Disney obtuvo de la película, solo se atribuyeron aproximadamente $345,000 al uso de la tecnología MOVA.

Hasta el momento, ni Disney ni Rearden han respondido a las solicitudes de comentarios de The Hollywood Reporter. Sin embargo, se espera que se presenten más juicios relacionados con el uso de la tecnología MOVA Contour en las películas de Disney, como Avengers: Infinity War - 79% de 2018 y Avengers: Endgame - 95% de 2019, ya que ambas películas también utilizaron dicha tecnología después de que Disney tuviera conocimiento de la infracción de derechos de autor. La batalla legal podría estar lejos de concluir para el gigante del entretenimiento.

Este caso destaca la importancia de la propiedad intelectual en la industria del entretenimiento y resalta la necesidad de que las empresas y estudios de cine respeten los derechos de autor y las licencias adecuadas al utilizar tecnologías y contenido con derechos de autor en sus producciones.

El remake de La Bella y la Bestia de Disney, a pesar de la controversia legal en torno a los efectos visuales, logró un gran éxito en la taquilla y resonó con el público en general. Mantuvo la esencia y la magia de la película original de animación de 1991, ofreciendo un elenco talentoso y efectos visuales impresionantes. Aunque algunos críticos argumentaron que carecía de la frescura de la película animada original, su éxito en taquilla y la respuesta positiva de la audiencia sugieren que logró su objetivo de traer la historia clásica a una nueva generación de espectadores.

No te vayas sin leer: Josh Gad reclama que no hizo una representación digna de la comunidad LGBT con su personaje en La Bella y La Bestia