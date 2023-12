Creador de Mobile Suit Gundam critica a Disney y dice que el anime no debe cometer sus errores

Yoshiyuki Tomino, uno de los creadores principales detrás de la exitosa franquicia de anime Mobile Suit Gundam, ha expresado sus preocupaciones en una nueva entrevista sobre el futuro del anime. Tomino teme que el anime pueda seguir el camino de Disney, produciendo lo que él llama "blockbusters vacíos" sin personalidad.

En una conversación con el periódico japonés Toyo Keizai (vía Forbes), Tomino profundizó en su inquietud acerca de la actual inversión en la industria del anime. Si bien reconoce que el anime está experimentando un auge en términos de financiamiento, teme que esto pueda llevar a una aproximación similar a la de Disney, creando películas sin alma ni personalidad.

No está del todo claro a cuáles películas y producciones de Disney se refiera Tomino, pero es indudable que en los últimos años la compañía ha tenido varios estrenos polémicos, basta con recordar que el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) parece estar en decadencia desde antes del lanzamiento de Thor: Amor y Trueno - 76%, y este año con The Marvels - 52% tuvo el mayor fracaso de su historia.

Robot Gundam de tamaño real en Japón (Imagen: Kyodo News)

Por otro lado, no se debe olvidar que los remakes live-action, muy rentables para la compañía del ratón Mickey, son criticados por su absoluta falta de originalidad, y en ocasiones por traicionar el espíritu de las obras originales, tal como ocurrió con Pinocho - 20%, y Peter Pan y Wendy - 68%, ambas estrenadas directamente en Disney Plus.

Uno de los puntos clave de lo dicho por Tomino es que, a pesar del auge en la inversión en anime debido a la creciente popularidad de las plataformas de streaming, la prosperidad no parece llegar a los estudios de animación. Esta preocupación se relaciona directamente con la reciente noticia de que Netflix está produciendo un remake animado de One Piece, una de las series de anime más populares de todos los tiempos. Aunque este remake seguramente generará enormes ganancias para Netflix, parece que las producciones anteriores de streaming no están beneficiando financieramente a los estudios de anime que las crearon.

Tomino señala que, si el anime quiere prosperar y sobrevivir a largo plazo, los estudios y los animadores que hacen posible el anime deben compartir el éxito de lo que crean. Ya no es aceptable pagar salarios de miseria en medio de un evidente auge financiero en curso. El temor de Tomino resuena en la industria del anime y plantea cuestiones fundamentales sobre el equilibrio entre el éxito financiero y la preservación de la esencia creativa en la producción de anime. A medida que la industria continúa evolucionando y adaptándose a las nuevas plataformas de streaming, es fundamental abordar estas preocupaciones para garantizar que el anime mantenga su identidad y no se convierta simplemente en una fábrica de "blockbusters vacíos".

Gundam y su legado

La franquicia Mobile Suit Gundam, conocida comúnmente como Gundam, es una de las sagas de anime y mecha más influyentes y duraderas en la historia de la animación japonesa. Fue creada por Yoshiyuki Tomino, quien se desempeñó como director y escritor principal, y Tomino fue fundamental para dar forma a la serie original Mobile Suit Gundam, que se emitió por primera vez en 1979. La serie fue concebida como una propuesta arriesgada en su momento, ya que desviaba de las convenciones del género mecha al centrarse en personajes complejos y en un conflicto político y social en un futuro distópico.

Gundam se ha convertido en una franquicia masiva que incluye múltiples series de televisión, películas, mangas, videojuegos y modelos de robots a escala. Ha influenciado no solo la industria del anime, sino también la cultura pop en general. La serie original Mobile Suit Gundam sentó las bases para futuras entregas, creando un universo coherente y explorando temas como la guerra, la moralidad y la evolución de la tecnología.

El legado de Gundam se extiende a nivel mundial, y sus diseños de mechas, como el icónico Mobile Suit RX-78-2, se han convertido en símbolos de la franquicia y de la cultura otaku en general. Además, Gundam ha abordado cuestiones políticas y sociales a lo largo de los años, lo que lo ha convertido en un referente en el género mecha y en la ciencia ficción en general. La franquicia continúa expandiéndose con nuevas entregas y adaptaciones, asegurando su lugar destacado en la historia del anime y la cultura popular.

