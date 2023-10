Matthew Vaughn propone a Taron Egerton como Lex Luthor

Superman: Legacy será el comienzo de una nueva etapa en las adaptaciones cinematográficas de DC y el que esta responsabilidad esté en manos de James Gunn es un hecho que divide mucho a los fanáticos de estos personajes. Hace tiempo se dieron a conocer los primeros detalles de la producción, y a los intérpretes que darán vida a Clark Kent y Lois Lane, por lo que ya se ha especulado mucho sobre la historia y si mostrará o no una nueva versión de Lex Luthor. Aunque nada ha sido confirmado, Matthew Vaughn tiene una sugerencia para el villano, y es que el director cree que Taron Egerton sería ideal para el rol.

Lex Luthor es uno de los villanos más conocidos de DC

DC cuenta con varios superhéroes conocidos a nivel mundial desde sus inicios en las historietas, como Batman, Mujer Maravilla y Superman, quienes también son considerados los pilares de la marca y elementos indispensables para formar un universo cinematográfico exitoso. Pero los villanos de estas historietas llegaron a ser tan importantes y populares como los héroes, por lo que también se tienen muchas expectativas sobre los actores que podrían interpretarlos en la gran pantalla. De todos, Lex Luthor es uno de los más importantes, pues siendo un humano sin habilidades especiales, es capaz de poner en jaque al último hijo de Krypton.

Lex Luthor cuenta con el poder del dinero y una inteligencia superior, y su postura es muy interesante porque nace del miedo a Superman porque él sí reconoce la posibilidad de que se convierta en un enemigo invencible. Mientras el resto del mundo prefiere considerar al superhéroe infalible, Luthor sabe que la línea entre el bien y el mal es bastante más frágil de lo que todos creen y aunque la moral del protagonista sea muy fuerte, él también ha dudado en momentos de crisis. De igual forma, parte del odio que el millonario siente por el alienígena tiene que ver con sus poderes y el reconocimiento del pueblo, por lo que la relación entre ambos es bastante interesante.

Póster de Kingsman: El Círculo Dorado (Fuente: IMDb)

Cuando se habla de hacer una película de Superman parece imposible ignorar la figura de Luthor, aunque eso sí se ha hecho en propuestas como El Hombre de Acero - 55%, cinta de origen que buscaba establecer la propia identidad del protagonista como alienígena con potencial destructivo antes de enfrentarlo a otros enemigos clásicos. El villano finalmente apareció en Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27% en manos de Jesse Eisenberg, quien lo mostró bastante excéntrico y desequilibrado, y bastante más joven de lo esperado. Esta versión de Zack Snyder fue muy rechazada en su momento, en especial tras representaciones muy buenas como la de Michael Rosenbaum en Smallville o la de la serie animada de Liga de la Justicia.

Poco se sabe sobre los planes de Gunn con Superman: Legacy, pues por ahora la información se limita a que quiere presentar al héroe más joven y lidiando con las dos identidades que debe cargar día a día. Muchos especulan que Lex Luthor podría aparecer pero como un villano en formación, por lo que también pondría a un actor más joven. Se dice que Alexander Skarsgård y Bill Skarsgård son los favoritos, pero por ahora nada se ha confirmado todavía y con la huelga de actores es seguro que la noticia tardará bastante en llegar.

Matthew Vaughn quiere a Taron Egerton como Lex Luthor

Así como el público tiene a sus favoritos, directores que son fanáticos de los superhéroes también tienen sus propias propuestas. Durante una aparición en el podcast Happy Sad Confused (vía CBR), el director Matthew Vaughn, más conocido por Kick-Ass: un Superhéroe sin Superpoderes - 76% y X-Men: Primera Generación - 87%, propuso a Taron Egerton para el rol de Luthor luego de que le preguntaran si el actor quedaría bien como el nuevo Wolverine del UCM:

Creo que sería mejor como Lex Luthor. Creo que sería un Luthor increíble. No debería ser Wolverine, no lo creo. No creo que sea adecuado para eso... Hugh [Jackman] es brillante como Wolverine, pero yo volvería a lo que es el cómic, haría un tipo realmente pequeño y duro.

El director, quien trabajó con Egerton en Kingsman: El Servicio Secreto - 74% y Kingsman: El Círculo Dorado - 51%, considera que él no funcionaría para mostrar a un Wolverine más cercano al de los cómics, e imitar a Hugh Jackman sería un error:

No sé qué es, pero creo que Hugh lo ha hecho tan icónico, que si profundizas en eso, quienquiera que esté intentando hacer la versión de Hugh... está jodido. Creo que [Taron Egerton] sería un villano increíble, inteligente y con profundidad.

Por supuesto, el comentario de Vaughn es sólo una opinión entre muchas, pues él no está relacionado con el nuevo DCU. Sin embargo, los fans han tomado nota de su interés por hablar constantemente sobre este universo, por lo que algunos creen que está cerca de cerrar algún trato con Gunn para hacerse cargo de uno de los proyectos confirmados para este universo que sigue en formación y que todavía no muestra su verdadero potencial. Esta teoría no suena tan irreal cuando se considera que el director es un gran fanático de estos cómics y que hace años se acercó a Warner Bros. para ofrecer una trilogía de Superman.

