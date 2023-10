Director de Los 4 Fantásticos confirma que el elenco está listo para ser anunciado

Luego del gran éxito de Avengers: Infinity War - 79% y Avengers: Endgame - 95%, Marvel ha tenido algunos problemas para mantener el interés de sus fanáticos, y es que aunque ciertas películas han resultado muy bien, como Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92%, otras los han decepcionado sin remedio en lo que muchos consideran un hartazgo que sí debe preocupar a la productora. Por supuesto, la marca cuenta con ciertos proyectos muy esperados, como el reboot de Los Cuatro Fantásticos que ha generado muchas expectativas por el elenco que presentará y que, según el propio director, ya está listo para ser anunciado.

Stan Lee tiene un legado muy importante en Marvel, pues él es responsable de la creación de la mayoría de los personajes más populares de la compañía, pero los que comenzaron todo y crearon un cambio importante para el género en los cómics fueron Los Cuatro Fantásticos. A diferencia de otros héroes solitarios, estos personajes representaban a una familia genuina que luchaba lado a lado y que demostraban el poder de este tipo de lazos. En el papel, estos personajes cuentan con grandes aventuras dignas de la pantalla grande, por lo que siempre han sido muy importantes para la industria cinematográfica.

Las películas no logran retratar el legado de Los Cuatro Fantásticos

A pesar de este interés constante por adaptarlos, los proyectos enfocados en estos personajes nunca resultan muy bien. Por mucho tiempo se pensó que el gran problema tenía que ver con los avances tecnológicos tan limitados que no permitían hacerle justicia a los poderes de los protagonistas, pero ahora los fans creen que el verdadero problema recae en la forma en la que se van a retratar a estos héroes que han cambiado de tono en muchas ocasiones. Irse con algo más familiar funciona hasta cierto límite, como ya se probó con Los Cuatro Fantásticos (2005) - 27% y Los Cuatro Fantásticos y el Deslizador de Plata - 37%, pero irse al otro extremo para entregar algo más oscuro y crudo puede salirse de las manos rápidamente, como pasó con Los 4 Fantásticos - 9%.

Wandavision (Crédito: IMDb)

Cuando se confirmó que la licencia para adaptar a estos personajes por fin había regresado a Marvel, muchos se emocionaron porque el UCM estaba en su mejor momento y sería interesante ver a la famosa familia conviviendo con otros héroes ya establecidos. Por desgracia, el tiempo que se tomaron para iniciar el proyecto lo terminó situando en un contexto muy complicado. La compañía pasa por una crisis que espera resolver pronto regresando a un ritmo más eficiente con menos estrenos, pero un mayor control de calidad, y si prometen lo que cumplen entonces este reboot servirá también para recordar al público la fortaleza de este universo cinematográfico.

Desde que se anunció este título se ha especulado mucho sobre su historia, su lugar dentro del UCM y, por supuesto, su elenco principal. Los fans llevan años soñando con el momento en el que el casting finalmente sea revelado, pero la película ha pasado por varios problemas, primero cuando Jon Watts abandonó la producción y quedó en manos de Matt Shakman, y luego cuando perdieron a sus guionistas. En estos momentos, el gran problema es la huelga de actores que no permite conocer más avances al respecto y que ha detenido por completo el desarrollo de la cinta.

Matt Shakman está listo para dar a conocer al elenco de Los Cuatro Fantásticos

En entrevista con The Playlist, el director, más conocido por WandaVision - 95%, habló sobre la presión para elegir al elenco y lo mucho que espera el fin de la huelga para compartir las esperadas noticias con el mundo:

[Habrá] un anuncio en algún momento. Estoy encantado de que la gente sienta tanta pasión por estos personajes como yo. El hecho de que haya tanto debate, me encanta. He estado pensando en quiénes deberían interpretar a estos personajes desde antes de obtener el trabajo de dirigir la película, y entiendo por qué todos pensarían de la misma manera.

El director también explicó lo más difícil de encontrar a los actores ideales para los protagonistas:

La química es súper importante... Es la primera familia de Marvel. Tengo que hacerlo bien. Tengo que lograr esa química. [El anuncio] no será inmediato cuando se resuelva la huelga del SAG, pero podremos compartir algunas noticias en algún momento. Y espero que la gente esté tan entusiasmada con este elenco como yo.

Según rumores de hace meses, la compañía estaba trabajando muy duro para encontrar el elenco y así poder anunciarlo antes de fin de año, pero varias cosas salieron mal, como la pobre recepción de Ant-Man and the Wasp: Quantumania - 60%, y la decepción ante ciertos estrenos en Disney Plus como She-Hulk: Attorney at Law - 74% y Secret Invasion - 73%. Con todo esto, parece que la compañía está buscando retomar su camino, pero la huelga también se presenta como un obstáculo muy complicado que podría cambiar su calendario de estrenos una vez más, retrasando el anuncio del elenco por varios meses.

