Will Smith reafirma su apoyo incondicional a su esposa Jada Pinkett: "voy a defenderla por el resto de mi vida"

El matrimonio de Will Smith y Jada Pinkett Smith siempre ha llamado mucho la atención de los medios y el público. Algunos ven su relación como una de las más estables en Hollywood, lo que ya es mucho decir, pues los dramas de pareja parecen ser la norma en la industria. Sin embargo, otros consideran que hay elementos muy tóxicos, y es que si la biografía del actor causó algunas olas, la de la actriz provocó una marea llena de información sobre su vida privada. A pesar de todo, ambos se siguen apoyando y Pinkett Smith recientemente confirmó que no planean separarse.

Con tantas revelaciones y acceso a su vida privada, ya todos saben cómo se conoció la pareja en el set de The Fresh Prince of Bel-Air y cómo comenzaron a salir cuando él se estaba separando de su primera esposa. Aunque la actriz de Girls Trip - 89% no tenía intención de contraer matrimonio porque no creía particularmente en la institución, se sintió bastante presionada para hacerlo, pero también decidió entonces que haría funcionar ese compromiso como fuera posible.

Es por eso que, a pesar de todos los chismes que alguna vez rodearon su matrimonio sobre engaños y manipulaciones, ambos se mantuvieron juntos todos estos años, apoyándose en alfombras rojas, producciones y en eventos más personales e íntimos. Si eran o no una pareja con una relación abierta que les permitía estar con otras personas fue un punto de mucho interés para la prensa y los anfitriones de programas de entrevistas, aunque ellos casi siempre mantuvieron el control sobre la información que se daba a conocer sobre su vida privada.

Portada de Worthy (Crédito: Amazon)

La publicación de Worthy ha puesto a la pareja en la mira

En 2021, Will Smith publicó una biografía donde hablaba sobre su familia, sus traumas de infancia, su forma de ver la vida y su matrimonio, mismo que se mantuvo como el chisme de la temporada luego de la conversación que la pareja tuvo en Red Table Talk sobre el amorío de Jada Pinkett Smith y el famoso suceso de la ceremonia del Oscar 2022. Todos se han hecho una idea muy específica sobre quién es la actriz, y es por eso que ella decidió contar su historia con una biografía propia llamada Worthy que acaba de publicarse.

Los Smith siguen demostrando su lealtad y no van a divorciarse

Aunque aborda partes de su vida muy importantes como la relación con su familia o su fuerte conexión con Tupac, el libro de Pinkett Smith presentó revelaciones impactantes sobre su matrimonio, como que la pareja lleva separada varios años, aunque siguen dispuestos a trabajar su relación, en especial después del incidente con Chris Rock. Para mostrar un frente unido y reafirmar su amor incondicional, Will Smith no dudó en apoyar a su esposa durante un evento en Baltimore para presentar Worthy. En el escenario, el actor de Rey Richard: una familia ganadora - 88% dijo (vía ABC News):

Jada es la mejor amiga que he tenido en este planeta, y voy a defenderla y apoyarla por el resto de mi vida.

Por su parte, la actriz aseguró que están más felices que nunca y seguirán juntos tanto tiempo como les sea posible:

Will y yo estamos bien. Todas las personas que no entiendan y tengan algo que decir tendrán que aceptarlo.

La verdad del asunto es que no voy a abandonar a Will y él no va a abandonarme a mí. Hemos estado en una búsqueda poderosa. Y estoy más feliz que nunca.

Jada Pinkett Smith confirmó en una charla con The Associated Press (vía ABC News) que lo sucedido en la noche del Oscar 2022 sirvió como punto de partida para una nueva etapa en su relación, una con la que ambos parecen sentirse más cómodos:

Honestamente, me quité un peso de encima. Desde el Oscar, es muy interesante cómo un evento tan intenso puede acercarnos, y yo diría que después de eso realmente nos sumergimos y profundizamos, y llegamos a este hermoso lugar en el que nos encontramos ahora.

Han pasado pocos días desde que Worthy llegó a las librerías, por lo que se esperan más revelaciones impactantes sobre la vida privada de los Smith, en especial porque la actriz está lista para hacer una gira por todo Estados Unidos donde seguramente seguirá hablando de estos temas con sus fans.

