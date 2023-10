Jada Pinkett Smith dice que el incidente de la bofetada reafirmó su matrimonio con Will Smith después de su separación

Jada Pinkett Smith regresa con más declaraciones sobre todo el escándalo de Will Smith con Chris Rock, uno de los eventos más virales de 2022 en materia de entretenimiento. Con el paso del tiempo a su favor, la actriz comparte detalles sobre lo que ocurrió después. En una conversación en persona en el Perelman Performing Arts Center en la ciudad de Nueva York el lunes por la noche, presentada por CAA y Vanity Fair (vía Variety), Jada habló sobre sus sentimientos después de la famosa bofetada.

En la ceremonia de los Óscar 2022, se produjo un momento sorprendente cuando Will Smith abofeteó a Chris Rock en respuesta a un comentario de Rock sobre la esposa de Smith, Jada Pinkett Smith. Chris Rock bromeó sobre el cabello de Jada Pinkett Smith, quien sufre de alopecia, y aunque algunas bromas son comunes en este tipo de eventos, la reacción de Smith fue inmediata y enérgica. La bofetada generó una gran atención mediática y se convirtió en uno de los momentos más destacados de la noche, provocando una intensa discusión en las redes sociales y entre los asistentes a la ceremonia. El incidente también desató debates sobre el respeto y los límites del humor en eventos públicos, lo que lo convirtió en uno de los aspectos más recordados en la historia de la ceremonia.

Will abofetea a Chris (Fuente: ABC)

En la reciente conversación, Jada habla sobre cómo el incidente de los Óscar reafirmó su matrimonio con Will Smith, incluso con varios años de separación:

Cuando estaba sentado en los Oscar, entendí. Tan pronto como dije: 'Oh, vaya, ¿le pegaste a Chris?' No vine a este lugar como tu esposa, pero me voy de aquí como tu esposa porque tenemos una tormenta que tendremos que afrontar juntos. No me voy a ir de tu lado. En 2016, ambos estábamos agotados (tirándonos el uno al otro, luchas de poder) y tuve que ir y aprender realmente a amarme a mí misma antes de poder identificar cómo era el amor proveniente de otra persona. Realmente tuve que aprender eso sobre Will. No tenía derecho a él. [Will] dijo: 'No has podido tener tu voz auténtica de principio a fin. Estaré cómoda con lo que quieras compartir. Confío en ti. No cambió una palabra. No cambió nada'.

Relación de varias capas

Jada Pinkett y Will Smith se conocieron en la década de 1990, cuando Jada audicionó para un papel en la exitosa serie de televisión The Fresh Prince of Bel-Air (El Príncipe de Bel-Air), en la que Will Smith desempeñaba el papel principal. Aunque Jada no consiguió el papel, su encuentro en el set de audiciones marcó el inicio de su amistad y relación. Se hicieron amigos cercanos y finalmente comenzaron a salir, desarrollando una conexión especial que culminó en su matrimonio en 1997. La pareja ha sido conocida por su turbulenta relación a lo largo de los años y ha trabajado juntos en proyectos cinematográficos y de producción.

Jada comenzó su carrera en la actuación en la década de 1990 con papeles en películas como Menace II Society y The Nutty Professor. Se destacó por su actuación en Matrix - 87% y Ali, en la que interpretó a la esposa de Muhammad Ali. También es conocida por su papel en la exitosa serie de televisión Hawthorne. Además de su trabajo en la actuación, Jada Pinkett Smith ha co-creado y co-presentado el exitoso programa de entrevistas Red Table Talk y ha sido una defensora activa de temas sociales y de igualdad de género.

En su trabajo, Jada ha demostrado su versatilidad como actriz, participando en una amplia gama de géneros, desde la ciencia ficción hasta el drama biográfico. Su influencia no se limita a la actuación, ya que su participación en proyectos de producción y su programa de entrevistas han ampliado su alcance en la industria del entretenimiento. Además, su compromiso con causas sociales y su activismo han contribuido a su legado en la industria y en la promoción del diálogo abierto sobre una variedad de temas importantes.

