Los Asesinos de la Luna podría ser un fracaso en taquilla

Los proyectos de Martin Scorsese siempre generan gran interés gracias a la larga trayectoria del director, quien ha probado una y otra vez su lugar dentro de la industria. Por desgracia, en un contexto donde las películas comerciales aseguran la cartelera prácticamente cada mes, historias como las de este creador no siempre llegan a las masas, además de que algunos prejuicios sobre la trama o la duración no ayudan a venderla a los espectadores que están más interesados en otro tipo de contenido. Es por eso que, a pesar de la gran emoción que trae consigo su estreno, Los Asesinos de la Luna - 98% podría enfrentar pérdidas económicas importantes.

Scorsese siempre ha tenido interés en explorar la naturaleza humana, desde la ambición más perversa hasta las motivaciones más superficiales. Es por eso que el director puede pasar de un género a otro según lo que quiera expresar, lo que también lo ha llevado a trabajar con distintos guionistas con los que siempre forma una alianza formidable. Después de tantos años, el creador se mantiene como uno de los más importantes en la historia del cine lo que sólo provoca más emoción por nuevas obras como Los Asesinos de la Luna, que debido a su naturaleza podría convertirse en uno de los títulos más importantes de su carrera.

¿De qué trata 'Los Asesinos de la Luna'?

La película protagonizada por Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone y Robert De Niro está basada en el libro de no ficción Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI de David Grann , un periodista que reunió información muy valiosa sobre los asesinatos de nativos de la nación Osage. Luego de que se descubrieran depósitos de petróleo en tierras nativas que serían heredadas por los integrantes de estas familias, un hombre llamado William Hale organizó un plan para matar a personas clave y así apropiarse de estos yacimientos, y para lograr su objetivo no tuvo problema alguno en usar a su sobrino Ernest Burkhart, quien se había enamorado de una mujer nativa americana.

Póster oficial de Los Asesinos de la Luna (Fuente: IMDb)

Estos crímenes no sucedieron de un día para otro, y en buena parte llegaron tan lejos por tantos años debido a la corrupción política del lugar, los sobornos, las manipulaciones de poder y, por supuesto, el racismo y los prejuicios contra los nativos americanos. Se trata de un evento bastante repugnante para la historia de Estados Unidos y en estos tiempos sigue siendo un tema relevante. Es por eso que Scorsese quería abordar el asunto con una película que él mismo fue modificando mientras más se informaba al respecto.

El propio Scorsese reveló hace tiempo que su guion original no era el adecuado porque se enfocaba en los criminales blancos y no en las víctimas que han sido marginadas desde hace años y que rara vez encuentran voz en proyectos de Hollywood, incluso si hablan de sus experiencias. Gladstone también fue indispensable para esto, pues presionó para que la producción encontrara el apoyo adecuado para hacerle justicia a este terrible evento. De esta forma, la película pronto se convirtió en una tarea muy compleja que costó US$200 millones para ver la luz del día.

¿Por qué 'Los Asesinos de la Luna' podría ser un fracaso en taquilla?

Discussing Film reporta que Los Asesinos de la Luna podría obtener entre US$20 y US$30 millones en su primer fin de semana de estreno en Estados Unidos, posicionándose en el segundo lugar en cartelera, y aunque eso sería positivo para otras cintas, en este caso no se percibe como un éxito por el alto costo de producción que tuvo, sin contar la inversión en publicidad. La temporada es buena para este estreno que claramente busca llegar al Oscar del próximo año, pero el que trate un tema bastante denso y tristemente poco conocido para la mayoría de las personas, además de tener una duración de más de tres horas y ningún apoyo público del elenco por la huelga de actores, parecen ser puntos que jugarán en su contra. De esta forma, la cinta se quedaría lejos de éxitos como El Lobo De Wall Street - 78% y estaría más cerca de títulos como Silencio - 84% y El Irlandés - 100%.

Gracias a los elogios que recibió en la pasada edición de Cannes, Los Asesinos de la Luna se convirtió en uno de los estrenos más importantes del año, y sus estimados mejoraron bastante cuando se confirmó que llegaría a salas IMAX, algo que suele servir más a franquicias de acción o títulos más comerciales. Sin embargo, el que posiblemente se convierta en una de las obras maestras más importantes de los últimos años, no necesariamente es un punto de venta para los espectadores que hicieron de Barbie - 88% y Oppenheimer - 95% éxitos veraniegos, pero que ahora consideran que hay una temporada baja antes del cierre de año que sólo puede cubrirse con películas de terror que aprovechan estas fechas, y que al tener presupuestos más limitados no tienen problema en obtener ganancias.

