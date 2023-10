Los Asesinos de la Luna está inspirada en el cine de Ari Aster, revela Martin Scorsese

Como uno de los directores más respetados de todos los tiempos, las palabras de Martin Scorsese siempre son bienvenidas por el público, los críticos y los amantes del cine. Más allá de si algunos están o no de acuerdo con su postura ante el cine comercial y la cultura actual, sus amplios conocimientos y su larga trayectoria bastan para prestar atención cuando elogia a otros creadores como Ari Aster. En viejas entrevistas, el responsable de Los Asesinos de la Luna - 98% ya había hablado bien de su colega, pero ahora reconoce hasta la influencia de su trabajo en su más reciente película protagonizada por Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone y Robert De Niro.

Ari Aster tomó al mundo por sorpresa

Luego de pasar varios años trabajando en cortometrajes de terror, comedia y melodrama extraño, Ari Aster tuvo la oportunidad de demostrar que su visión sí podía funcionar para un largometraje con el estreno de El Legado del Diablo - 96%, cinta de horror protagonizada por Toni Collette y Alex Wolff sobre una familia que debe lidiar con ciertos eventos paranormales tras la trágica muerte de uno de sus miembros. El proyecto sorprendió mucho al público que en ese momento exigía cambios importantes en el género y que encontraron aquí algo totalmente nuevo y perturbador.

Junto a Robert Eggers, que años antes había estrenado con éxito La Bruja - 91%, Aster se convirtió en uno de los directores con mayor potencial dentro de la industria, y pronto encontró al público correcto que se mantiene atento a sus proyectos aunque no sean muy comerciales. El respaldo de A24 fue indispensable para formar su reputación, pues la empresa tiene su propia historia con los espectadores, así que la alianza es un beneficio mutuo; de ahí que la compañía no dudara en invertir en Beau tiene miedo - 73% luego de que Midsommar: El Terror No Espera La Noche - 98% se convirtiera en un gran éxito que ayudó a popularizar el nombre de Florence Pugh.

Póster oficial de Midsommar (Fuente: IMDb)

Aunque no siempre pueda obtener grandes ganancias en la taquilla global, Aster sigue siendo un director muy confiable que puede trabajar con una libertad creativa envidiable, y es por eso que su estilo siempre ha estado claro. Esto también permite explorar y analizar su obra de otra forma, y para alguien como Martin Scorsese bien vale la pena ese tipo de interés. Muchos recuerdan los comentarios del director sobre las películas de Marvel, pero algunos olvidan que en ese momento habló sobre el cine de Aster asegurando que sí ofrecía algo nuevo y sorprendente a diferencia de los títulos de superhéroes.

En 2020, Scorsese escribió una introducción al nuevo corte de Midsommar reconociendo el valor artístico de Aster, y hace unos meses ambos por fin tuvieron la oportunidad de hablar frente al público sobre sus respectivas trayectorias. Por supuesto, el director de El Irlandés - 100% no perdió la oportunidad de volver a elogiar a su colega, resaltando su visión, su narrativa, su forma de acercarse a ciertos temas, su trabajo de edición, su ritmo y ambientación y, por supuesto, su propia pasión por el cine que es muy evidente en su obra.

Martin Scorsese se inspiró en el trabajo de Ari Aster para Los Asesinos de la Luna

En entrevista con The Irish Times (vía IndieWire), Martin Scorsese reveló que se inspiró mucho en las películas de Ari Aster para trabajar el corte final de Los Asesinos de la Luna que supera las tres horas:

Me gusta mucho el estilo y el ritmo de las buenas películas de terror como 'Midsommar' de Ari Aster o 'Beau Tiene Miedo'. El ritmo de esas películas se remonta a las películas serie B de Val Lewton, 'Cat People' de Jacques Tourneur o 'I Walked With a Zombie'. Simplemente yendo un poco más lento, un poco más tranquilo.

Para el director, este cambio de ritmo era necesario para que el público pudiera comprender mejor a la nación Osage:

Estaba muy preocupado por permitir escenas que no fueran narrativas en la historia, escenas que tuvieran que ver con la cultura Osage, dejando esas escenas de costumbre, como el nombrar los bebés, los funerales y las bodas, para que pudiéramos comenzar a entender una poco más sobre la gente. Tenía confianza en que mucha gente se dejaría sumergir en el mundo de la película.

Los Asesinos de la Luna es uno de los estrenos más importantes de la temporada, y es que además de contar con grandes posibilidades para arrasar en la ceremonia del Oscar, muchos creen que se trata de una de las grandes obras maestras de Scorsese, lo que respalda su decisión de no retirarse todavía.

