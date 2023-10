Revelan desacuerdos entre Kevin Feige y Victoria Alonso, exejecutiva de Marvel

La industria del entretenimiento se vio sacudida recientemente por la noticia de la separación de Marvel Studios de una de sus ejecutivas más influyentes, Victoria Alonso. Con 17 años de experiencia en la compañía, Alonso ocupó diversos cargos, incluido el de presidente de producción física y postproducción, efectos visuales y animación. Sin embargo, su partida en marzo de 2023 dejó una serie de preguntas y rumores en su estela, especialmente en lo que respeta a su relación con el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige.

Según The Direct, un nuevo libro titulado "MCU: The Reign of Marvel Studios", escrito por Joanna Robinson, arroja luz sobre los desacuerdos entre Victoria Alonso y Kevin Feige que precedieron al despido de Victoria. El libro destaca cómo Alonso cruzó una línea crítica al hablar públicamente en contra del entonces director ejecutivo de Disney, Bob Chapek, en abril de 2022. Esta acción, considerada por Feige como una violación de una de sus "reglas cardinales", desencadenó una serie de eventos que finalmente llevaron a la partida de Alonso.

Kevin y el elenco de Avengers (Imagen: FilmMagic)

La controversia surgió cuando Chapek no se opuso a un proyecto de ley anti-LGBTQIA+ en Florida conocido como "No digas gay". Este proyecto de ley prohibía la discusión de la orientación sexual y la identidad de género en las escuelas. Como parte de la comunidad LGBTQIA+, Alonso se pronunció públicamente en contra de la posición de Chapek, lo que provocó que se le prohibiera participar en la prensa relacionada con el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

El libro también revela que Kevin Feige instó a Alonso a que se mantuviera enfocada en su trabajo y evitar hablar públicamente sobre asuntos controvertidos. Una fuente cercana al asunto informó que Feige le advirtió que había "superado su papel" y le sugirió que se concentrara en sus responsabilidades laborales en lugar de tomar posiciones públicas sobre temas sensibles.

Otro punto de conflicto destacado en el libro es la negativa de Alonso a seguir las instrucciones de eliminar los símbolos LGBTQIA+ de la película Ant-Man and the Wasp: Quantumania - 60% para permitir su lanzamiento en ciertos mercados extranjeros. A principios de 2023, se informó que Alonso se resistió a cumplir con esta solicitud, lo que generó tensión en el estudio. Finalmente, la eliminación de estos símbolos se llevó a cabo sin su cooperación, lo que ella demostró una traición.

Una relación gastada

La relación laboral entre Kevin Feige y Victoria Alonso se deterioró gradualmente debido a estos desacuerdos ya la percepción de Feige de que Alonso había cruzado límites importantes. Sin embargo, es importante señalar que Feige no participó en la decisión de despedir a Alonso, a pesar de su historial de 17 años en Marvel Studios.

La partida de Victoria Alonso plantea la pregunta de si esta decisión tendrá un impacto positivo en Marvel Studios. Su tiempo en la compañía estuvo marcado por acusación de crear un ambiente de trabajo tóxico para los artistas de efectos visuales y por supuestamente tomar el control creativo de los directores en la realización de películas. Además, su incumplimiento de contrato debido a su trabajo en el estudio rival Amazon en la película nominada al Oscar "Argentina, 1985" resultó en su despido en marzo de 2023.

Aunque aún no se ha designado un nuevo ejecutivo para reemplazar a Alonso, es posible que Marvel Studios esté considerando dividir sus amplias responsabilidades en más de una persona. Esto podría dar lugar a una estructura más colaborativa y eficiente en el estudio.

Por otro lado, los artistas de efectos visuales de Marvel Studios votaron recientemente un favor de sindicalizarse y están buscando un acuerdo con el estudio que incluya un salario justo, atención médica, un entorno de trabajo seguro y sostenible, así como respeto por su trabajo. Esta iniciativa podría contribuir a mejorar las condiciones de trabajo en Marvel Studios y garantizar un trato justo para quienes contribuyen al éxito de las películas y series del MCU.

