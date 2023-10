Los asesinos de la luna: editora de la película dice que Leonardo DiCaprio da la mejor actuación de su carrera

Los Asesinos de la Luna - 98% llegará muy pronto a las salas de cine y tiene a los fans en el borde de sus asientos. Martin Scorsese está de regreso con un proyecto junto a Leonardo DiCaprio y la editora Thelma Schoonmaker sólo tiene buenos comentarios para él. En entrevista con GamesRadar+, Thelma habla sobre el trabajo de Leo frente a la cámara y afirma que se trata de la mejor actuación de su carrera.

Killer of the Flower Moon es un libro de no ficción escrito por David Grann que narra una oscura historia de crímenes y corrupción en la década de 1920 en la Nación Osage, una tribu nativa americana en Oklahoma. La trama se centra en una serie de misteriosos asesinatos de miembros de la Nación Osage que se volvieron extremadamente ricos debido al descubrimiento de petróleo en sus tierras. El libro sigue la investigación del FBI liderada por J. Edgar Hoover y el agente especial Tom White para descubrir quiénes estaban detrás de estos asesinatos y desentrañar una trama de avaricia, discriminación racial y traición. Martin Scorsese quedó fascinado con esta historia y ahora es su nuevo proyecto en la pantalla grande; su editora ya le dio el visto bueno a DiCaprio como estrella principal:

Póster de Killers of the Flower Moon (Fuente: IMDb)

Leo, creo que realmente esta vez ha hecho su mejor trabajo, dado su mejor actuación. Marty me llamó desde el set para filmarlo en el estrado; me dijo que lo vamos a hacer así sin cortes para nadie más, excepto uno para el fiscal.

Leonardo comenzó su carrera como actor a una edad temprana, apareciendo en anuncios y programas de televisión. Sin embargo, su gran avance llegó con su papel en ¿A quién ama Gilbert Grape? - 89%, que le valió su primera nominación al Oscar. Desde entonces, ha construido una filmografía impresionante, participando en películas aclamadas como Titanic - 88%, El Origen - 86%, Revenant: El Renacido - 82%, que finalmente le otorgó un Oscar al Mejor Actor, y muchas otras. Su habilidad para sumergirse en una variedad de personajes complejos, combinada con su compromiso con la conservación ambiental y el cambio climático, le han convertido en una de las figuras más influyentes de Hollywood.

Carreras de primer nivel

El impacto de Leonardo DiCaprio en la industria del cine es innegable. Es ampliamente considerado uno de los actores más talentosos de su generación y ha dejado una huella imborrable en la cultura cinematográfica. Su capacidad para protagonizar una variedad de géneros y su elección de proyectos que abordan cuestiones socioambientales importantes le han ganado no solo el reconocimiento de la crítica, sino también una gran base de admiradores. Además, su activismo en temas relacionados con el medio ambiente ha contribuido a crear conciencia sobre la crisis climática a nivel global. DiCaprio ha dejado una marca duradera en la industria del entretenimiento, tanto por su talento actoral como por su compromiso con cuestiones críticas que afectan al mundo.

El estilo y legado de Martin Scorsese en el cine son inmensos e influyentes. Conocido por su enfoque distintivo en narrativas densas y cinematografía vanguardista, su marca a menudo presenta personajes complejos inmersos en mundos oscuros y moralmente ambiguos, y su uso de la música es emblemático. Películas icónicas como Taxi Driver - 98%, Toro Salvaje - 98%, Buenos Muchachos - 96% y Los Infiltrados - 91% son ejemplos de su habilidad para explorar la psicología humana y la violencia de manera cruda y visceral. Scorsese también ha sido un pionero en la restauración y preservación del cine clásico, contribuyendo significativamente a la conservación del patrimonio cinematográfico. Su legado perdura en la forma en que ha influido a generaciones de cineastas y su incansable dedicación a la creación y promoción de películas de alta calidad.

El impacto de Martin Scorsese se extiende mucho más allá de la pantalla, ya que ha sido un defensor apasionado del cine como arte y una figura clave en la industria del cine estadounidense. Ha sido nominado al Premio de la Academia en múltiples ocasiones y finalmente ganó el Oscar al Mejor Director por The Departed. Su influencia en la cinematografía contemporánea es evidente en la forma en que ha moldeado la narrativa del cine de crimen y ha explorado temas de culpa, redención y la lucha entre el bien y el mal. Scorsese también es un mentor para muchos cineastas emergentes y sigue siendo un cineasta prolífico, lo que asegura que su legado en el cine continuará influyendo en las generaciones futuras de amantes del cine.

