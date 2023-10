Eugenio Derbez ya no quiere hacer comedia por miedo a ser funado

Eugenio Derbez es una de las grandes figuras mexicanas más destacadas de la industria del entretenimiento. En Estados Unidos ha logrado dar forma a una trayectoria muy sólida, protagonizando numerosas películas de gran prestigio que le han valido reconocimiento mundial. Pero aunque en un principio se valió de la comedia para hacer de un buen nombre, tal parece que ese es un camino sin salida.

No te pierdas: One Piece: Iñaki Godoy dice que No se Aceptan Devoluciones y Nosotros Los Nobles son de sus películas favoritas

Hacer comedia en nuestros tiempos es una labor que requiere bastante trabajo. Eugenio está consciente de lo mucho que ha cambiado la industria y para Milenio declara que es un terreno que en el presente es muy peligroso dedicarte a ese terreno del entretenimiento.

Evidentemente la comedia cambió de hace 15 o 10 años a ahora, hay cosas que ya no se pueden tocar, que ya no son buenas decir. Ha cambiado muchísimo, ahora es más peligroso ser comediante, ya te pueden crucificar en redes por decir un chiste que nada más es eso. Es lo que no están entendiendo estas nuevas generaciones, que no estás criticando.

Póster de No se aceptan devoluciones (Fuente: IMDb)

Derbez también ofreció una opinión sobre lo que para él representa la comedia:

Es una válvula de escape, es burlarte del drama. Toda la comedia se origina en la tragedia y la gente a veces piensa que yo o cualquier comediante sacamos los chistes de cosas chistosas y es exactamente al revés; para hacer alguna cosa chistosa, tengo que pensar en alguna tragedia, algo malo que me pasó o algo que me moleste.

Te invitamos a leer: Serie de Top Gun está en camino

Derbez comenzó su carrera en la década de 1980 con programas de televisión en México, pero su gran salto a la fama se produjo con la serie de comedia La familia P. Luche, que él creó, escribió y protagonizó. Esta serie, conocida por su humor absurdo y caricaturesco, se convirtió en un fenómeno en América Latina y le valió el reconocimiento como uno de los comediantes más influyentes de la región. A lo largo de los años, Derbez ha participado en una variedad de proyectos, incluyendo películas de comedia y dramas, tanto en México como en Hollywood. Su éxito en la película No se aceptan devoluciones - 55%, que él dirigió y protagonizó, se convirtió en la película mexicana más taquillera de todos los tiempos en Estados Unidos.

Una trayectoria brillante

El éxito de Eugenio Derbez viene de su talento e ingenio como artista, de su capacidad para conectar con una audiencia diversa. Su humor inteligente y su habilidad para tocar temas universales han resonado tanto en el mercado hispanohablante como en el ámbito internacional. Además, su incursión en Hollywood y su colaboración con estrellas de renombre le han dado una plataforma más amplia para su trabajo. Derbez ha demostrado ser un pionero en la comedia y el entretenimiento en América Latina y ha abierto puertas para otros talentos hispanohablantes en la industria del cine y la televisión. Su éxito continuo y su impacto en la cultura popular son un testimonio de su talento y dedicación a su oficio.

A medida que la sociedad se vuelve más consciente de la diversidad y la inclusión, los comediantes enfrentan la dificultad de equilibrar el humor con el respeto hacia diferentes grupos y sensibilidades. Lo que puede resultar gracioso para algunos puede ofender profundamente a otros, lo que pone a los comediantes en una posición delicada. El temor a ser percibidos como insensibles o irrespetuosos ha llevado a una autocensura en la comedia, lo que puede limitar la creatividad y la audacia necesarias para el humor verdaderamente subversivo y transgresor.

Además, las redes sociales y la viralización de contenido hacen que las críticas y la cancelación sean una amenaza constante para los comediantes. Un chiste malinterpretado o una broma que se vuelve viral por el motivo incorrecto puede tener repercusiones devastadoras en la carrera de un comediante. Este entorno de escrutinio constante a menudo hace que los comediantes sean cautelosos al abordar temas controvertidos, lo que puede limitar la exploración de temas relevantes y la capacidad de la comedia para desafiar y cuestionar las normas sociales. El cambio en los tiempos han hecho capas de complejidad a la comedia contemporánea, lo que requiere un equilibrio delicado entre la libertad de expresión y la sensibilidad hacia las preocupaciones sociales.

También puede interesarte: Taylor Swift: The Eras Tour rompe récord pero no alcanza las expectativas de debut