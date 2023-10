Kevin Spacey es ovacionado en Oxford en una conferencia sobre la “cultura de la cancelación”

2017 fue un año crucial para la industria del entretenimiento y para el mundo entero. Luego de décadas de silencio y complicidad con los poderosos, el movimiento #MeToo destapó la cloaca que era Hollywood y se descubrió que muchos famosos habían usado su influencia para acosar y abusar de otros. Kevin Spacey , actor ganador del Óscar por Sospechosos Comunes - 88% y Belleza Americana - 88% fue uno de los primeros en caer, pero este 2023 busca limpiar su reputación, y en una conferencia sobre la “cultura de la cancelación”, llevada a cabo en la Universidad de Oxford, fue ovacionado de pie por el público.

La cultura de la cancelación y Kevin Spacey

La "cultura de la cancelación" se refiere al fenómeno en el que individuos, comúnmente celebridades o figuras públicas, son boicoteados o se les retira el apoyo público después de haber hecho o dicho algo considerado ofensivo o inaceptable en la era de las redes sociales. A menudo, esto se manifiesta con campañas en redes sociales que piden no seguir o no apoyar a alguien, o incluso puede resultar en la pérdida de empleos o contratos para la persona "cancelada".

Esta práctica ha generado muchas críticas y debates. Hay quienes argumentan que la cultura de la cancelación no proporciona un debido proceso. Esto significa que las personas pueden ser rechazadas o castigadas basándose en acusaciones no verificadas o en comentarios sacados de contexto. Las redes sociales amplifican la voz de la mayoría, lo que puede llevar a juicios apresurados y, en ocasiones, injustos.

Kevin Spacey (Imagen: The Spectator)

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Kevin Spacey fue recibido con una ovación de pie en la Universidad de Oxford el pasado lunes 16 de octubre. Esta actuación se considera su regreso al ojo público tras ser absuelto de acusaciones de agresión sexual en un mediático juicio en el Reino Unido.

Durante una conferencia centrada en la polémica "cultura de la cancelación", Spacey escogió interpretar una escena de "Timón de Atenas", una pieza de William Shakespeare que aborda la riqueza, la codicia y la traición. Esta obra, escrita en el siglo XVII, ha sido vista por críticos contemporáneos como un reflejo temprano de lo que hoy conocemos como "cultura de la cancelación".

Aunque el actor no explicó directamente por qué eligió interpretar la obra de Shakespeare en Oxford, es difícil no ver paralelismos entre la historia del personaje principal de la obra, que tras ser abandonado por sus amigos cuando pierde su fortuna decide recluirse, y la propia experiencia de Spacey tras su cancelación en 2017, cuando fue señalado como acosador por el actor Anthony Rapp, y comenzaron a aparecer más testimonios en su contra. El dos veces ganador del Óscar fue despedido de la última temporada de House of Cards - 71% y lo eliminaron de la película Todo el Dinero del Mundo - 63%, donde fue reemplazado por Christopher Plummer.

Douglas Murray, periodista, escritor y defensor de la libertad de expresión, fue el encargado de presentar a Spacey en el evento. Murray, editor asociado de la revista conservadora The Spectator, describió a Spacey como "uno de los grandes actores de su generación y alguien a quien me enorgullece llamar amigo".

Este retorno al escenario por parte de Spacey sucede en un momento de intensa polémica, justo días después de que el Cine Prince Charles en Londres cancelara el estreno mundial de Control, la primera película de Spacey tras el juicio. El gerente del cine expresó su descontento con la elección del actor para el film, declarando al Telegraph su horror por la asociación de su sala con la nueva producción de Spacey.

