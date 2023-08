Reabren casos de abuso sexual contra Michael Jackson

Wade Robson y James Safechuck, los hombres que acusaron a la famosa estrella del pop Michael Jackson de abusar sexualmente de ellos durante su infancia y cuyos casos fueron expuestos en el polémico documental de HBO Leaving Neverland - 90%, podrán proceder con sus demandas en contra de las compañías del fallecido “Rey del pop”, MJJ Productions y MJJ Ventures, según reportó The Wrap este viernes.

Una nueva oportunidad para los demandantes.

De acuerdo con el informe, el tribunal de apelaciones de California, integrado por un total de trece jueces, revivió las demandas de Robson y Safechuck tras haber sido desestimadas en 2020 y 2021. Robson, de 40 años, y Safechuck, de 45, presentaron testimonios detallados de presunto abuso sexual infantil en contrea de Jackson en el documental Leaving Neverland, relatando cómo fue que el cantante abusó de ellos en repetidas ocasiones y engaño a sus familias para que depositaran su confianza en él.

Ahora, los hombres están demandando a MJJ Productions Inc. y MJJ Ventures Inc., dos empresas que estaban bajo la propiedad de Michael Jackson al momento de su muerte en 2009. Según los detalles proporcionados de las demandas (via The Wrap) Wade Robson y James Safechuck alegan que las empresas tenían el deber de haberlos protegido, y que los empleados de dichas empresas, en lugar de hacer lo correcto, actuaron como “co-conspiradores, colaboradores, facilitadores y alter egos” durante el periodo en el que dicen que sufren abusos por parte de Jackson. Acerca de la decisión de revivir las demandas, los jueces escribieron lo siguiente:

Los demandantes tenían todo el derecho de esperar que los acusados ​​los protegieran del peligro totalmente previsible de quedarse solos con Jackson.

El mundialmente famoso cantante, compositor y bailarín estadounidense Michael Jackson murió el 25 de junio del 2009 y hasta este momento su legado continúa vigente, con sus más grandes éxitos resonando en cada rincón del planeta. Con más de cuatro décadas de carrera, sus aportaciones a la industria musical lo llevaron a la cima y se convirtió en parte de la cultura popular, pero su vida rodeada de polémica fue resquebrajando su nombre.

El documental Leaving Neverland es dirigido por Dan Reed y se estrenó en 2019. Este aborda las acusaciones de abuso sexual infantil realizadas contra Michael Jackson por parte de Wade Robson y James Safechuck. El título Leaving Neverland hace referencia al rancho de Jackson, llamado Neverland Ranch. El documental está dividido en dos partes y presenta entrevistas detalladas con Robson y Safechuck, quienes relatan sus experiencias personales y alegan haber sido abusados sexualmente por Michael Jackson cuando eran niños.

Los testimonios de ambos son emotivos y detallados, abordando cómo conocieron a Jackson, cómo se desarrollaron sus relaciones y cómo los presuntos abusos afectaron sus vidas en la infancia y en la adultez.

El estreno de Leaving Neverland generó un gran revuelo tanto en los medios de comunicación como en el público en general. El documental reavivó el debate sobre las acusaciones de abuso sexual que habían rodeado a Michael Jackson durante años. Leaving Neverland fue ampliamente discutido y polarizó la opinión pública. Algunos creen firmemente en los testimonios presentados en el documental y sienten que brinda una mirada honesta a las presuntas víctimas de abuso sexual. Otros cuestionan la veracidad de las afirmaciones hechas en el documental, citando la falta de pruebas concretas y el hecho de que Jackson no está presente para defenderse.

