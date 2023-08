Blancanieves: remake de Rachel Zegler es un insulto, dice el hijo del director original

Desde el anuncio de la nueva adaptación del clásico de animación de Disney, Blancanieves, este no ha estado libre de polémica. Desde la difusión de una primera imagen de los enanitos hasta el relativo descontento del público con algunas de las más recientes cintas de live action de la compañía, hasta el resurgimiento de algunos comentarios Rachel Zegler, esta producción ha afrontado un hate desmedido en redes sociales.

Recientemente, una serie de comentarios resurgidos hechos por la actriz de 22 años, atrajeron la atención de quienes reprueban estas cintas. En estas declaraciones del año pasado, la protagonista del filme expresó cómo es que este proyecto se aleja de la visión de la película original, confirmando un enfoque distintivo para interpretar al amado personaje.

Al respecto, Zegler dijo a Variety y EW:

Ella no va a soñar con el amor verdadero. Ella desea convertirse en la líder que sabe que puede ser y la líder que su difunto padre le dijo que podría ser si fuera intrépida, justa, valiente y sincera… [la película original] es extremadamente anticuada en lo que respecta a las ideas de las mujeres en roles de poder y para qué sirve una mujer en el mundo.

También ha hecho hincapié en cómo en él filme animado de 1937, existe muy evidentemente un gran enfoque en su historia de amor con un hombre quien “literalmente la acecha”. Por lo que en esta ocasión, la dirección de producción ha elegido un camino alejado de esa premisa y actualizado a la mirada contemporánea.

Sin embargo, en una entrevista exclusiva con The Telegraph, David Hand —quien cuenta con una conexión con el pasado de Disney, ya que su padre con el mismo nombre, desempeñó un papel fundamental como uno de los directores detrás de la Blancanieves y los Siete Enanos - 98% original—, ha tenido una opinión contraria al respecto de las declaraciones del protagonista del remake. Cargando completamente con esta nueva interpretación del cuento de hadas, que aún continúa sin ser proyectado al público, Hand expresó enérgicamente:

Es un concepto completamente diferente y estoy totalmente en desacuerdo con él, y sé que mi padre y Walt también estarían muy en desacuerdo con él… No estoy de acuerdo con todo este nuevo concepto… Cambian las historias, cambian el proceso de pensamiento de los personajes... están inventando cosas nuevas y no me gusta nada de eso. Francamente, lo encuentro un poco insultante [lo] que pueden haber hecho con algunas de estas películas clásicas... No hay respeto por lo que hizo Disney y lo que hizo mi padre... Creo que Walt y él se estarían revolviendo en sus tumbas.

El medio también agregó que el también diseñador de Disney en la década de los noventa calificó como una “desgracia” que Disney esté “tratando de hacer algo nuevo con algo que antes fue un gran éxito… sus pensamientos son tan radicales ahora”. Algunos críticos conservadores han manifestado objeciones sobre la elección de la también protagonista de otro remake, Amor sin barreras - 100%, de origen latino, como la protagonista por el hecho de no poseer una "piel tan blanca como la nieve" apegada a la Historia de los hermanos Grimm.

De igual manera, la elección de un grupo diverso de actores para interpretar a Doc, Gruñón, Estornudo, Dormilón, Tímido, Tontín y Feliz provocaron cierto resquemor., no tanto así la elección de Gal Gadot como la Reina Malvada. Pero a decir verdad, esta serie de críticas siempre han ido acompañadas de un fuerte discurso racista proveniente de grupos que simplemente no están dispuestos a ver en pantalla a actores y actrices racializados interpretando a personajes clásicos de la cultura popular. La Sirenita - 92% fue un claro ejemplo de esto.

Este choque de postura no es nada nuevo, pues las críticas a las princesas de Disney han existido desde hace muchas décadas. No obstante, ha sido hasta los últimos años en lo que las narrativas cinematográficas y televisivas no solo han hecho frente a este tropo narrativo, sino que han decidido reapropiarse de él mediante la reinvención de su mitología.

