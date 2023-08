Rumor: Margot Robbie volverá como Harley Quinn para el DCU

Esperen más de la Princesa Payasa de Gótica porque Harley Quinn podría estar por volver en el DCU. Aunque James Gunn y Peter Safran, los presidentes de DC Studios, no han dado palabra oficial, un insider que ha sido confiable en el pasado dice que es un hecho que Margot Robbie retomará el papel que interpretó por primera vez en Escuadrón Suicida. La pregunta, en todo caso, en qué proyecto lo hará.

No te pierdas: Margot Robbie solo aceptó protagonizar Barbie con la condición de que hubiera diversidad

A través de Twitter, la cuenta My Time To Shine Hello, que ha acertado con frecuencia en sus revelaciones, asegura que veremos de nuevo a Margot Robbie como Harley Quinn para el DCU, la franquicia y semi reboot que James Gunn estará liderando. Esto no es una sorpresa total dado que ambos trabajaron juntos en El escuadrón suicida - 91%, tercer proyecto en el que la actriz dos veces nominada al Óscar dio vida a este personaje.

¿Cuál es el futuro de Harley Quinn en las películas de DCU?

No obstante, hay pocos detalles sobre la importancia de este rol en la franquicia. Gunn ha confirmado que Superman: Legacy, filme que él escribió y dirigirá, tendrá lugar en un mundo en el que ya existen muchos superhéroes y eso da paso a creer que también lo harán varios supervillanos. Dado que el cineasta está siendo muy selectivo, y arbitrario, con los elementos que mantendrá el ahora extinto DCEU será interesante ver que hace con la antiheroína.

"Puedo confirmar que Margot Robbie volverá como Harley Quinn en el DCU" (Crédito: Twitter)

En cuanto a Robbie, la protagonista y productora de Barbie - 88% ha tenido un gran año. Su trabajo en esa película y en Babylon - 63% le han ganado estupendas reseñas. Pero la tremenda taquilla del filme sobre la muñeca es lo que seguro le ganará total confianza con el estudio Warner Bros Discovery, el cual es el mismo que tiene la franquicia de DC. Quizá ella misma tenga un par de ideas para el futuro de Harley, pues tiene su propia productora y un gran cariño por la payasa.

De momento, dado que es un personaje derivado de Batman, quizá podríamos esperarla en The Brave and the Bold. No obstante, luego de los eventos de El escuadrón suicida quizá siga bajo control de Amanda Waller y su equipo y éste manipulador personaje de Viola Davis tendrá su propia serie, lo que quizá explique por qué se ha confirmado su regreso en etapas tan tempranas de desarrollo del DCU.

Te recomendamos: Barbie: Margot Robbie ganará millones y bonus de taquilla por la película

Por sí misma, Harley sigue siendo uno de los más insospechados tesoros de la firma de DC Comics. Tan es así que su titular show animado, con clasificación para audiencias mayores, ya va en su cuarta temporada y ha tenido incluso un especial de San Valentín. En ese proyecto, le da voz Kaley Cuoco. También será una co protagonista del juego Suicide Squad: Kill the Justice League, por lo que habrá bastante de ella para los fans.

En lo que se revelan más planes para el DCU, cabe recordar que Blue Beetle - 79%, que llega a cines está semana, será parte de la franquicia. Y que todavía pueden encontrar Barbie en cartelera mientras que nuevos episodios de Harley Quinn - 96% están siendo lanzados semanalmente en HBO Max. Así que hay mucho para ver incluso si las huelgas retrasan de más la creación de una nueva saga.

Continúa leyendo: Blue Beetle arrebatará a Barbie el primer lugar en taquilla