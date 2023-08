Depp v Heard: Directora cree que fama de Johnny Depp afectó la percepción pública del caso

El juicio de Johnny Depp vs. Amber Heard fue una de las disputas legales más polémicas de los últimos años debido a las dos celebridades involucradas, el material que se usó de cada lado y, por supuesto, los comentarios de todo el mundo en redes sociales, blogs, foros y cualquier otro lugar en Internet donde se pudiera hablar del tema. Eso sucedió en 2022, pero es un suceso que aún está muy fresco en la mente del público y más ahora que se siguen realizando series documentales y películas en torno a esta historia real.

¿De qué se trata Depp vs Heard, la serie de Netflix?

Netflix está por sumar a sus estrenos Depp vs. Heard, una docuserie que analiza el juicio que sacudió Hollywood con un material en el que se asegura que por primera vez se comparan los testimonios de ambos y se explora tanto el proceso legal como la repercusión del mismo en las redes sociales. Volver a esta conversación puede ser igual de polémico debido a las respuestas que puede generar cualquier posición que se tome respecto al juicio, y la directora Emma Cooper ya lo sabía. Navegar en la polémica de Johnny Depp y Amber Heard volvería a atraer un gran número de comentarios en línea, así que no le sorprendió recibir opiniones de personas que se molestaron con la existencia del documental.

En esta producción que se divide en tres partes, la intención no es contar algo nuevo sobre el juicio en sí, porque para eso ya está la plataforma X, donde usuarios que defienden a Depp o a Heard han publicado hilos reuniendo información y “evidencia”, sino que lo que se trata de hacer con Depp v Heard es hacer una declaración sobre el rol del público en el juicio y las cosas terribles que se dijeron en su momento. Es decir, como si se tratara de una reflexión sobre lo que ocurrió.

Debido a ese punto de vista, la docuserie nos ha dejado saber que Cooper considera que gran parte de la obsesión que generó el juicio se debe a la fama de Johnny Depp, protagonista de la franquicia Piratas del Caribe y colaborador recurrente de Tim Burton en películas como Charlie y la Fábrica de Chocolate - 83%. La cineasta considera que ese factor de estrella del actor hizo que muchos de sus fans lo defendieron sin analizar mucho la situación, simplemente porque lo aman, afectado así su percepción (vía Variety).

Pero sí creo que Johnny Depp es tan famoso, es una megaestrella. Sus fanáticos, creen que están viendo al pirata [en el estrado], y lo aman absolutamente. Y tiene como 25 años más [en el mundo del espectáculo] que Amber. Entonces, es un caso muy inusual. ¿No fue fascinante ver cómo la gente está profundamente enamorada del hombre y del personaje? Es el poder de Hollywood, de verdad, en todo caso.

Depp v Heard se encarga de mostrar entrevistas de los abogados de cada parte para mostrar las dos perspectivas en el juicio. Así, en este trabajo no se deja de lado a uno de los dos o se hace más a favor de otro, puesto que lo que desea su directora es invitar al espectador a reflexionar sobre su papel en el juicio. Después de todo, los abogados de Heard creyeron imposible que el jurado haya estado libre de lo que ocurría en las redes sociales, mientras que el equipo de Depp creía fervientemente que hicieron bien su trabajo sin dejarse llevar por lo que se decía en ese entonces.

¿Cuándo se estrena Depp vs Heard?

El hecho de que Johnny Depp es una gran estrella que recibió comentarios de sus fans alrededor del mundo es algo que no puede negarse, y eso es parte de lo involucrado que estuvo el público en el polémico juicio. Por eso, esta serie documental no se enfoca en el veredicto sino en todo lo que sucedió durante el proceso y la forma en que la gente lo siguió. Depp vs. Heard está disponible en la plataforma de Netflix desde el 16 de agosto.

