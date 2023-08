Fracasos de Indiana Jones 5 y Misión Imposible 7 provocan pérdidas millonarias a sus estudios

Indiana Jones y El Dial del Destino - 63% llegó a las salas de cine el pasado 29 de junio y rápidamente hizo eco en plataformas sociales. Para desgracia de Lucasfilm y The Walt Disney Company, la quinta entrega con el popular aventurero no resonó como se esperaba y ahora se confirma que le hará perder varios millones al conglomerado, convirtiéndose en un despropósito que no fue capaz de superar las expectativas del público. De igual forma, Misión Imposible: Sentencia Mortal – Parte Uno - 95% fue desplazada por Barbie y Oppenheimer con demasiada velocidad, provocando escandalosas pérdidas para Skydance y Paramount.

Protagonizada por Harrison Ford y dirigida por James Mangold, El Dial del Destino nos devuelve al profesor, quien se encuentra en la encrucijada de la jubilación. Sin embargo, cuando su viejo rival Jürgen Voller emerge de las sombras en busca de un antiguo y poderoso artefacto, Indiana se ve obligado a empuñar su icónico sombrero y desenrollar su legendario látigo una vez más. Enfrentando su propia obsolescencia y desafiando los límites del tiempo, el arqueólogo se sumerge en un mundo de enigmas, traiciones y descubrimientos asombrosos, todo muy al estilo del clásico personaje, siempre en busca de viajes y muchos problemas de los que sabe salir victorioso.

Phoebe Waller-Bridge y Harrison Ford en El Dial del Destino (Crédito: Lucasfilm)

Pero la emoción por Indiana Jones y el Dial del Destino no pudo verse reflejada en taquilla. La película contó con un presupuesto de US $300 sin marketing, pero sólo pudo reunir US $375 millones; además, las críticas de la prensa y los comentarios del público destacaron por ser bastante mixtos, aminorando todavía más la curiosidad del público en su fin de semana de estreno y reduciendo sus ganancias en salas de cine. De acuerdo con Variety, la película terminará haciendo perder US $100 millones a Disney, por lo que seguramente no volveremos a saber de Indiana Jones en el futuro, la franquicia ha terminado.

Indiana Jones y el Dial del Destino necesitaba ser un éxito contundente en taquilla. Lamentablemente se interpuso en su camino la inflación por la pandemia de coronavirus, además, el factor de que Indy ya no es un héroe tan conocido para las generaciones jóvenes es otro factor que jugó muy en contra del producto. The Walt Disney Company trajo de regreso al héroe, quien se encontró con un mundo que tal vez ya no necesita de él, dentro y fuera de la pantalla.

Misión Imposible 7 también se enfrentó a un panorama muy complejo. La película hizo US $523 millones en la taquilla global, un número muy debajo de lo alcanzado por su predecesora pero que no compensa el presupuesto y el marketing, haciendo que su estudio productor y distribuidora pierdan aproximadamente US $100 millones. Ni siquiera el estrellato de Tom Cruise fue suficiente como para atraer más público a la nueva aventura de Ethan Hunt; el Barbenheimer fue simplemente inevitable y devastador.

Indy, un héroe que lucha contra el tiempo

A pesar de lo anterior, no se puede negar que Indiana Jones sigue siendo un personaje digno de leyenda y ovación en la historia del cine de Hollywood. El personaje encarna el espíritu aventurero y arqueológico, representando una búsqueda constante de tesoros perdidos y misterios históricos en escenarios exóticos. Su apariencia distintiva, con su sombrero Fedora y chaqueta de cuero, se ha convertido en un símbolo reconocible en la cultura popular. Además, su personalidad cautivadora, mezcla de valentía y vulnerabilidad, lo torna familiar para muchos el público, convirtiéndolo en un héroe carismático que se enfrenta a desafíos imposibles con ingenio y astucia.

La franquicia de Indiana Jones, creada por el director Steven Spielberg y el productor George Lucas, ha logrado mantener su relevancia a lo largo de las décadas debido a su habilidad para capturar la esencia de la aventura clásica y llevarla a la pantalla grande con un toque moderno. La combinación de emocionantes secuencias de acción, humor ligero y una banda sonora icónica ha generado un legado duradero que trasciende generaciones. La mezcla de historia, mitología y el enfoque en la búsqueda de conocimiento también le otorga una profundidad adicional, haciéndolo un ícono cultural que sigue fascinando a audiencias de todo el mundo.

Por otro lado, tampoco nadie puede negar que Harrison Ford es una de las estrellas veteranas más espectaculares del presente. Su carisma innato y presencia en pantalla lo hacen un actor magnético que ha cautivado y sigue cautivando a públicos de todas las edades a lo largo de décadas, dejando una marca indeleble en la historia del cine. Su siguiente película es Captain America: Brave New World, es decir, su esperada introducción al Universo Cinematográfico de Marvel; se estrena en salas de cine el 26 de julio de 2024.

Misión Imposible: Sentencia Mortal – Parte Uno - 95%