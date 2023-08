Tom Hanks le ofreció un papel a Austin Butler después de Elvis porque estaba preocupado por su salud mental

El 23 de junio de 2022 llegó a la pantalla grande Elvis - 79%, drama biográfico que relata la apasionante pero turbulenta vida de Elvis Presley, también recordado como el “Rey del Rock & Roll”. Dirigida por el aclamado cineasta australiano Baz Luhrmann (Amor en Rojo - 76%, Strictly Ballroom - 95%) a partir de un guión escrito por él mismo junto con Craig Pearce, la cinta es protagonizada por Austin Butler en el papel de Elvis y Tom Hanks como el mánager Tom Parker.

Austin Butler deslumbró con su actuación.

La arrasadora actuación de Butler como el legendario cantante le valió una nominación al premio de la Academia. Su trabajo dejó al público y a la crítica boquiabiertos y por supuesto que todo es gracias a la completa dedicación que el protagonista puso en su rol. El papel del “Rey del Rock” es algo que no se podía haber tomado a la ligera y Butler lo entendió perfectamente desde el inicio. No obstante, la carga que este rol puso sobre sus hombros era demasiado pesada, lo que lo obligó a trabajar sin descanso y lo expuso a un intenso desgaste en su salud mental.

Actualmente, Butler se prepara para el lanzamiento de sus nuevos proyectos: Dune: Parte 2 y la miniserie de Apple TV+ Masters of the Air. Este último título tiene a Steven Spielberg y Tom Hanks como productores ejecutivos y sirve como una tercera entrega de la saga conformada por Band of Brothers y The Pacific. En una nueva entrevista con The Times of London (via Variety), Butler reveló que Hanks le ofreció el papel protagónico en Masters of the Air debido a que se encontraba muy preocupado por su salud mental después de Elvis. Según Butler, esto fue lo que Tom Hanks le dijo:

Te has sumergido tan profundamente en 'Elvis' que, por tu salud mental, sería prudente pasar directamente a otra cosa. Si simplemente saltas del tren, podrías tener un latigazo emocional... y, ya sabes, tengo esto que estoy produciendo'.

De acuerdo con el reporte de Variety, Butler dijo que Elvis lo obligó a “Ir al borde mismo de lo que es posible, y no todas las experiencias serán así. No creo que vuelva a tener una experiencia como esa, pero si realmente tengo que profundizar, me hace sentir vivo".

Para traer a Elvis a la pantalla grande, Butler tuvo que prepararse por años sin descanso y alejado de su familia para concentrarse por completo en el papel. En una entrevista anterior con Variety (via New York Post), el actor de 31 años reveló que pasó más de tres años sin ver a sus seres queridos, mientras se enfocaba en interpretar a Elvis. Butler explicó:

Durante ‘Elvis’, no vi a mi familia durante unos tres años. Me estaba preparando con Baz y luego me fui a Australia. Tuve meses en los que no hablaba con nadie. Y cuando lo hice, lo único en lo que pensaba era en Elvis. Estuve hablando con su voz todo el tiempo.

Elvis fue filmada en Australia durante la pandemia de COVID-19, y dadas las estrictas leyes de confinamiento del país, habría sido extremadamente difícil para Butler regresar a Estados Unidos para ver a su familia que reside en California. De cualquier manera, el actor aseguró al medio que no se arrepiente y que a veces se deben hacer sacrificios para obtener una cinta exitosa.

A principios de 2022, Butler reveló en entrevista para la revista VMAN lo extenuante que fue filmar la película. La estrella de Elvis confesó que en una ocasión abandonó el set “llorando” y se dirigió a su casa después de que Luhrmann alentó a otros ejecutivos del estudio a interrumpirlo mientras cantaba, todo para que pudiera estar "lo más cerca posible de la actuación". Austin recordó:

Él [Luhrmann] los llevó al estudio de grabación. Él dijo: ‘Quiero que todos se sienten frente a Austin’, y les dijo que me interrumpieran. Entonces se burlaban de mí y esas cosas mientras cantaba.

Aunque esto suena bastante cruel, Butler justificó la decisión del cineasta:

Cuando estábamos filmando aquel momento, cuando Elvis sube al escenario por primera vez y la audiencia lo interrumpe, entonces supe cómo se sentía… Me fui a casa llorando esa noche. Realmente lo hice.

