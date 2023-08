Secret Wars: Andrew Garfield se habría reunido con Kevin Feige para interpretar a Spider-Man en la película

Tras la impactante Avengers: Endgame - 95% muchos creen que el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) no podrá volver a tener un evento tan grande. Sin embargo, hay dos películas que prometen volver a alcanzar el nivel de la cuarta entrega de Los Vengadores: Avengers: The Kang Dynasty y Avengers: Secret Wars. Aunque no hay mucha información sobre todos los personajes que veremos, los rumores apuntan a que serán demasiados, y un conocido insider ha revelado que Andrew Garfield regresará como Spider-Man.

Garfield fue protagonista de la saga inconclusa El Sorprendente Hombre Araña, compuesta por dos películas: El Sorprendente Hombre Araña - 73% (2012) y El Sorprendente Hombre Araña 2: La Amenaza de Electro - 52% (2014). La primera entrega reinicia la historia del superhéroe después de la trilogía de Tobey Maguire. En ella, Peter Parker es un estudiante de secundaria que vive con sus tios, Ben y May Parker. Tras ser mordido por una araña genéticamente modificada, adquiere habilidades arácnidas. Paralelamente, busca respuestas sobre la desaparición de sus padres, lo que lo lleva a Oscorp y al Dr. Curt Connors, quien se convierte en el villano Lizard. La historia también introduce a Gwen Stacy, interpretada por Emma Stone, como interés amoroso de Peter.

Andrew Garfield en El Sorprendente Hombre Araña (2012)

La segunda película expande el universo, con la presentación de nuevos personajes y villanos. La trama principal gira en torno a Max Dillon, que se transforma en Electro tras un accidente en Oscorp, y Harry Osborn, amigo de la infancia de Peter, que se convierte en el Duende Verde. La relación entre Peter y Gwen se complica debido a los peligros que enfrenta Spider-Man y a la promesa que Peter hizo al padre de Gwen. Uno de los momentos más impactantes y memorables de esta entrega es la trágica muerte de Gwen Stacy, que sigue de cerca la historia de los cómics.

Ambas películas muestran un Spider-Man más moderno, con Garfield presentando una versión más rebelde y sarcástica del personaje. A pesar de su recepción mixta, tanto en taquilla como en crítica, el paso de Garfield por el manto de Spider-Man dejó una marca en el universo cinematográfico del superhéroe, siendo especialmente elogiado por su química en pantalla con Emma Stone.

Y si bien muchos pensaron que nunca podría concluir su trilogía, el actor tuvo la oportunidad de regresar al papel en Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92%. Por eso no es inverosímil el nuevo reporte de @CanWeGetToast (cuenta alterna de @MyTimeToShineH). De acuerdo con el insider, Garfield se reunió con el Jefe Creativo de Marvel antes de la huelga de actores:

Antes de las huelgas, Kevin Feige se acercó a Andrew Garfield para que su #SpiderMan apareciera en #AvengersSecretWars.

Es lógico que Marvel esté poniendo toda la carne en el asador para este masivo crossover, puesto que alcanzar las alturas de Endgame parece una tarea imposible. Avengers: Endgame fue la culminación de más de una década de la franquicia. La película recibió aclamación tanto de críticos como del público, siendo elogiada por su guión, sus momentos dramáticos y los efectos especiales. Representó un hito en la historia del cine por su capacidad para entrelazar múltiples tramas y personajes en un desenlace coherente y emocionante.

En términos de taquilla, rompió numerosos récords, incluido el de la mayor recaudación en su fin de semana de estreno. Eventualmente, superó a Avatar - 83% (2009) para convertirse en la película más taquillera de todos los tiempos, una hazaña impresionante que destaca el impacto cultural y la popularidad del MCU. Parte del éxito de Endgame proviene de la conexión emocional que los fanáticos habían establecido con los personajes a lo largo de los años.

La cinta ofreció momentos épicos, nostálgicos y desgarradores, cerrando capítulos para varios personajes icónicos, y dejando el escenario preparado para la próxima fase del MCU. Avengers: Endgame no solo fue un éxito en taquilla, sino también un triunfo que solidificó aún más la presencia de Marvel en la cultura pop global.

