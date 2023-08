Taron Egerton y Ariana Grande podrían interpretar a Hércules y Megara en el remake live-action de Hércules

Luego de varios éxitos masivos, Disney no se rendirá con sus remakes live-action a pesar de los tropiezos. Uno de sus próximos proyectos de este tipo es la nueva versión de Hércules - 83%, un clásico animado de 1997 que cuenta con muchos fans en todo el mundo, y aunque todavía no hay información oficial sobre el casting, un reputado insider (@MyTimeToShineH) asegura que para los papeles de Hércules y Megara, Disney tiene en la mira a Taron Egerton y Ariana Grande respectivamente.



Taron Egerton, nacido en 1989, es un actor británico conocido por su papel protagónico en Kingsman: El Servicio Secreto - 74% y su secuela, Kingsman: El Círculo Dorado - 51%. Estas películas de espías y acción le otorgaron un lugar destacado en Hollywood. Sin embargo, uno de sus roles más aclamados fue su interpretación del icónico músico Elton John en la película biográfica Rocketman - 83% (2019), por la cual recibió elogios de la crítica y le valió un Globo de Oro. Además, participó en Robin Hood - 13% y Tetris - 76%.

Hércules y Megara, Walt Disney Pictures

Ariana Grande, nacida en 1993, es una cantante, compositora y actriz estadounidense que comenzó su carrera en el musical "13" de Broadway antes de conseguir un papel en la serie de Nickelodeon Victorious. Sin embargo, fue su carrera musical la que realmente la catapultó a la fama mundial. Con hits como "Thank U, Next", "7 Rings" y "No Tears Left to Cry", se ha consolidado como una de las principales figuras pop de su generación. A lo largo de los años, ha obtenido numerosos premios y ha sido reconocida por su impacto en la industria musical, pero también tiene participaciones en el cine, en películas como Zoolander 2 - 23%,

No miren arriba - 74%, y próximamente Wicked: Part One y Wicked: Part Two.



Tiene mucho sentido que piensen en Grande como la indicada, pues el personaje canta temas tan icónicos como "I Won't Say (I'm In Love)” (No diré que es amor). Además, rumores de que Disney le ofreció el papel de Megara a la cantante se remontan a hace varios años, con algunos diciendo que ella mostró gran interés.

Por el momento todo esto no es más que un rumor, aunque seguramente confiable, pero dado que el filme aún está en desarrollo, los planes pueden cambiar en el camino:

Taron Egerton y Ariana Grande están en la mira para los papeles de Hércules y Megara en la película live-action de Disney.

Hércules, la película original

Hércules es una adaptación del mito griego, y como todas las adaptaciones de Disney, presenta cambios y modificaciones para hacerla más accesible y atractiva para el público familiar. La historia sigue a Hércules, el hijo de Zeus y Hera, que es transformado en un semidiós por Hades, el dios del inframundo, quien planea derrocar a Zeus y para asegurarse de que el hijo no interfiera en sus planes, intenta acabar con él cuando aún es un bebé. Sin embargo, el plan fracasa parcialmente, y aunque Hércules pierde su inmortalidad, sigue vivo y es criado por una pareja mortal.

Al crecer, el protagonista se entera de su origen divino y se embarca en una búsqueda para convertirse en un verdadero héroe y recuperar su lugar en el Monte Olimpo. Megara, o "Meg", como se la llama cariñosamente en la película, es uno de los personajes principales y el interés amoroso de Hércules. A diferencia de la mayoría de las heroínas de Disney, Meg es una mujer más compleja y cínica. En algún punto antes de la película, vendió su alma a Hades para salvar a su novio, quien luego la abandonó por otra mujer. Esto la deja desilusionada con el amor y muy endeudada con el malvado dios del inframundo.

Cuando Hércules y Meg se encuentran por primera vez, ella es reacia a admitir sus sentimientos por él, en parte debido a su deuda con Hades y a su desconfianza hacia el amor en general. Hades usa a Meg para descubrir la debilidad del héroe, aprovechando el afecto creciente entre ellos. A medida que la historia avanza, los dos desarrollan una relación más profunda.

