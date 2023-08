Un sueño posible es una gran mentira: Michael Oher demanda su supuesta "familia adoptiva"

En el lejano 2009, la conmovedora película Un Sueño Posible - 66% le brindó a Michael Oher una fama internacional incluso más grande que la que ganaría como tackleador de los Ravens de Baltimore. Sin embargo, a pesar de los elogios de la crítica y los aplausos del público, los sentimientos de Oher hacia la película siempre fueron de incomodidad y rechazo. Pero esto escaló significativamente cuando el ex jugador de la NFL demandó a la familia Tuohy.

Tal como Oher expresó para ESPN después del estreno de la cinta protagonizada por Sandra Bullock, y la que le valió un Óscar, él cree que la película presentó una imagen distorsionada de él, que no reflejó con precisión sus habilidades o contribuciones en el campo de fútbol. En cambio, sintió que la película afectó negativamente su reputación como jugador.

Y es que no se trata de una simple anécdota bochornosa, pues el deportista realmente culpó a la película por su debacle profesional. Este sentimiento se evidenció aún más trás un fuerte incidente que involucró una confrontación con el ala defensiva Kony Ealy, entonces jugador de los Titanes de Tennessee, ante lo que Oher declaró a la misma cadena deportiva:

No estoy tratando de demostrar nada. La gente me ve y me resta virtudes por culpa de una película. Realmente no ven las habilidades y el tipo de jugador que soy. Por eso me rebajan tanto, por algo fuera del campo. Estas cosas, llamarme un fiasco, que la gente diga si puedo jugar o no... eso no tiene nada que ver con el fútbol. Es otra cosa fuera del campo. Por eso no me gusta esa película.

Si bien la historia del filme contaba el viaje de Michael Oher de una relativa oscuridad al estrellato de la NFL—contando con nombres como el de Kathy Bates y Quinton Aaron—, podría haber sido un punto de inflexión positiva en su vida, pero sólo terminó siendo todo lo contrario. El día de hoy ha trascendido en los medios que Michael Oher ha presentado una petición en un tribunal de Tennessee, alegando que la base de la película, su adopción por parte de la acaudalada familia Tuohy, fue una invención para su beneficio económico.

La petición busca desmantelar la tutela de Sean y Leigh Anne Tuohy y exige una compensación por la participación de Oher en las ganancias generadas por la película y otras empresas relacionadas. Los abogados de Oher sostienen que la supuesta adopción durante sus años de escuela secundaria en realidad nunca ocurrió. En cambio, la petición afirma que los Tuohy lo manipularon para que firmara documentos que les otorgaban la tutela sobre él después de que cumpliera 18 años.

Esta, alega el ex jugador, ha permitido a la pareja hacer negocios y tomar decisiones en nombre de Oher hasta la fecha. Esto se extiende hasta las regalías de la película dirigida por John Lee Hancock, las cuales él no habría visto ni un sólo centavo, misma que le habrían valido a los Tuohy más de US$ 300 millones.

Si bien estas cifras podrían ser cuestionables, dado que la película sólo obtuvo US$ 309,231,694 en taquilla, la petición no solo busca poner fin a la tutela, sino que también exige una orden judicial que impida que los Tuohys usen el nombre y la imagen de Oher para cualquier propósito. Esto ya que tanto la fundación y la carrera como oradora motivacional de Leigh Anne Tuohy se basan en la vida de Oher. Además, demanda que se otorgue una compensación a Oher por su parte de las ganancias resultantes de la película.

Los Tuohy habían negado previamente las afirmaciones de ganancias significativas de la película y sostuvieron que estas se compartieron con su “hijo adoptivo”. En su libro de 2010, In a Heartbeat: Sharing the Power of Cheerful Giving, los Tuohy declararon: "Lo dividimos en cinco partes iguales".

