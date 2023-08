Ahsoka: Nuevo spot de TV incluye a Hayden Christensen como Anakin Skywalker

Ahsoka es una de las series de Disney Plus más esperadas del año y con justa razón. Los fans de la heroína llevan muchos años pidiendo un proyecto live-action con ella como protagonista. Después de mucho tiempo el sueño se hará realidad y a través de redes sociales se muestra un nuevo spot de TV que incluye la voz de alguien muy especial; se trata de Hayden Christensen, quien una vez más regresa al universo de Star Wars para dar vida a Anakin Skywalker. El avance confirma que ha grabado más líneas con el personaje de su vida.

La carrera de Hayden en Star Wars se destaca por su interpretación de Anakin, el futuro Darth Vader, en los episodios II y III de la saga cinematográfica, es decir, Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones - 66% y Star Wars: Episodio III - La Venganza de los Sith - 79%. Aunque su actuación fue objeto de críticas mixtas en un principio, su papel como el joven y atormentado Jedi dejó una marca duradera en la franquicia, capturando la compleja transformación del personaje de un prometedor caballero Jedi a un icónico villano Sith. En 2019 tuvo la oportunidad de grabar una línea como Anakin para Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61% y en 2022 regresó a la pantalla al unirse al reparto de Obi-Wan Kenobi - 95%, portando el traje de Darth Vader para el encanto de los fans.

Con Ahsoka, intepretada por Rosario Dawson, a la vuelta de la esquina, muchos fans esperaban que Hayden tuviera una aparición en la serie y por supuesto que Disney no iba a dejar pasar la oportunidad. Por todos los fans de Star Wars es sabido que la relación entre Ahsoka Tano y Anakin Skywalker es uno de los aspectos más significativos y conmovedores de la serie animada The Clone Wars. Ahsoka es una joven padawan Jedi asignada a Anakin como su aprendiz durante las Guerras Clon. A medida que la serie avanza, su vínculo evoluciona más allá de una simple relación maestro-aprendiz y se convierte en una profunda amistad y conexión emocional. Ahsoka ve en Anakin a un mentor cariñoso y un modelo a seguir, mientras que Anakin llega a ver en Ahsoka a una figura cercana a una hermana menor, con quien comparte un vínculo único y genuino.

La relación entre estos personajes está marcada por su confianza mutua, la comprensión de sus luchas internas y el apoyo constante que se brindan en medio de la guerra y la adversidad. Sin embargo, su lazo se ve puesto a prueba cuando Ahsoka enfrenta un injusto juicio Jedi y decide abandonar la Orden. Aunque Anakin lucha por aceptar su partida, la relación entre ambos sigue siendo una parte esencial de la historia de Star Wars y agrega capas de complejidad a la evolución del personaje de Anakin Skywalker.

Ahora bien, la serie de Ahsoka tomará lugar algún tiempo después de Star Wars Rebels, la otra serie animada estrella de Star Wars. Este viaje protagonizado por la togruta nos devolverá a algunos otros héroes que todos conocen y que a través de los más recientes avances han llenado de emoción a la fans. Para la maravilla de quienes se entregan con lealtad a las aventuras en la galaxia lejana, Hayden Christensen regresa como Anakin y su voz se escucha claramente en el nuevo spot para televisión. Puedes verlo a continuación:

