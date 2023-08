“Magnífica, ostentosa y salvaje”, Guillermo del Toro elogia Drácula: Mar de Sangre

Drácula: Mar de Sangre - 30% (The Last Voyage of the Demeter), dirigida por André Øvredal, es la más reciente película que aborda el mito del conde Drácula, enfocándose en un episodio concreto de la novela de Bram Stoker , y aunque no ha sido aclamada por la crítica, el reconocido cineasta mexicano Guillermo del Toro le ha dado su sello de aprobación.

La cinta cuenta con una influencia significativa de Del Toro, quien originalmente iba a dirigir el proyecto. Øvredal reveló que incluso recibió la bendición de Guillermo cuando asumió la dirección, tras la renuncia de este último por motivos de agenda. Del Toro sugirió a Øvredal para el trabajo, ya que tenía una fuerte relación laboral con él, especialmente después de producir su anterior filme, Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad - 77%.

La película podría haber sido diferente si Del Toro hubiera permanecido como director, pero al tener a uno de sus colaboradores a cargo, significa que la cinta todavía conserva parte de su influencia. Del Toro ya había demostrado su pasión por los vampiros desde su debut en Cronos - 89% en 1992, Blade II - 59% en 2002, y la serie The Strain - 50%, co-creada por él y Chuck Hogan .

Póster oficial de The Last Voyage of the Demeter (2023), de Universal Pictures

El cineasta mexicano ha dejado una huella indeleble en el género de terror y horror con su estilo distintivo y enfoque creativo. Sus películas a menudo exploran lo macabro, lo misterioso y lo sobrenatural, fusionando lo hermoso con lo terrorífico. Con El Espinazo del Diablo - 92% (2001), exploró los terrores de la Guerra Civil española, entrelazando lo político con lo paranormal. Después, su aclamada El Laberinto del Fauno - 95% (2006) mezcló la fantasía con el horror del conflicto bélico en la infancia, y es uno de sus mejores trabajos.

Del Toro también ha llevado elementos de terror a películas de otros géneros, como en la serie Hellboy - 81%, donde adaptó el universo del cómic a la pantalla grande con criaturas monstruosas y un tono oscuro. Titanes del Pacífico - 71% (2013) también incorporó elementos de horror cósmico lovecraftiano, con sus enormes y terroríficos kaijus. Del mismo modo, ha producido varios proyectos de horror como El Orfanato - 87% y Mamá - 65%.

La carrera de Guillermo muestra un compromiso constante con el género de terror, utilizando su habilidad única para transformar lo cotidiano en lo extraordinario y lo grotesco. Su obra refleja una combinación de la estética gótica tradicional con una sensibilidad moderna, convirtiéndolo en uno de los más influyentes directores de su generación. Por eso su opinión sobre Drácula: Mar de Sangre será del interés de los aficionados al género:

Disfruté mucho de Drácula: Mar de Sangre: ¡magnífica, ostentosa y salvaje!

¿De qué trata The Last Voyage of the Demeter?

La trama de Drácula: Mar de Sangre sigue a la tripulación del barco mercante Demeter mientras son acosados por el demoníaco vampiro Drácula. El proyecto tuvo un largo proceso de desarrollo que duró más de dos décadas antes de que Amblin Partners obtuviera los derechos y Øvredal fuera nombrado director. La fotografía principal tuvo lugar en Berlín y Malta, con escenas filmadas en Mdina. Thomas Newman fue originalmente el compositor de la banda sonora, pero fue reemplazado por Bear McCreary.

La película ha sido recibida con críticas mixtas, aunque una mayoría de críticas negativas. La historia presenta una travesía peligrosa desde Transilvania hasta Londres, eventos misteriosos en el barco, y la lucha de la tripulación contra Drácula. Trágicamente, varios miembros son asesinados antes de que logren derrotar al vampiro, aunque él escapa a Londres. Las opiniones de los críticos oscilaron entre el disfrute del enfoque fresco y creativo de la historia y la decepción por la falta de sorpresa y originalidad en el tratamiento de la novela de Bram Stoker.

