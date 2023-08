Blue Beetle: Director dice que el superhéroe tiene el traje más poderoso de DC

Blue Beetle llegará a las salas de cine en unos cuantos días y muchos fans de DC están ansiosos por ser testigos de la nueva propuesta de este universo cinematográfico. Angel Manuel Soto, director de la película, visitó recientemente tierras mexicanas y compartió con el público tres razones por las que debemos ir a ver esta aventura superheroica, destacando que el traje del protagonista es el mejor. ¿Será capaz de reunir una taquilla sólida en las semanas que están por venir?

Protagonizada por Xolo Maridueña (Cobra Kai - 85%), Blue Beetle se enfocará en la historia de Jaime Reyes. En los cómics, este personaje es un joven de ascendencia mexicana, cuya historia inicia cuando descubre un escarabajo extraterrestre llamado Scarab que le otorga un traje tecnológico y poderes increíbles. Convertido en el tercer Blue Beetle, Jaime lucha por equilibrar su vida de adolescente con la responsabilidad de ser un superhéroe. A medida que explora el legado del escarabajo, Jaime enfrenta amenazas cósmicas y desafíos locales, formando vínculos con otros héroes y ganando su lugar en la comunidad superheroica mientras se convierte en un defensor valiente y honorable.

Xolo Maridueña como Jaime Reyes (Crédito: Warner Bros.)

Manuel Soto, de origen puertorriqueño, es conocido por haber dirigido producciones como Dinner Party, The Second Line: A Parade Against Violence, En la Privacidad de mi Hogar, I Struggle Where You Vacation, La Granja y Charm City Kings, cortometrajes y largometrajes de tipo independiente que poco a poco dieron buena reputación a su nombre y lo llevaron hasta la dirección de Blue Beetle en DC Studios. Durante su estancia en México, el director compartió su entusiasmo por el cercano estreno y para Tomatazos habla sobre la razones que el público necesita escuchar para ver la película:

Tiene el traje más poderoso de todos.

Jaime Reyes como Blue Beetle, un compromiso con la inclusión latina.

El Blue Beetle de Jaime Reyes es un acierto en cuanto a diversidad y representación, ya que introduce a un joven héroe latino en el universo de DC Comics, ofreciendo a los lectores un personaje con el que pueden identificarse y sentirse reflejados en términos de origen étnico y cultural. Su historia y trasfondo único proporcionan una perspectiva fresca y enriquecedora al mundo de los superhéroes, al mismo tiempo que contribuye a ampliar la representación de diversas identidades en un género históricamente dominado por personajes de fondo anglosajón.

El universo de DC en la pantalla grande ha logrado destacar en años recientes con películas como Mujer Maravilla - 92% y Aquaman - 73%, que ofrecieron emocionantes interpretaciones de personajes icónicos y visualmente impresionantes. Sin embargo, también se ha enfrentado a las críticas por su tono inconsistente y falta de coherencia en la narrativa entre algunos de sus productos, como se vio en Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27% y Liga de la Justicia - 41%. Aunque El Hombre de Acero - 55% presentó una perspectiva fresca de Superman, la ejecución de algunos personajes y tramas en películas como Escuadrón Suicida - 25% y Liga de la Justicia - 41% fue recibida con división. A lo largo de su trayectoria, el DCEU ha demostrado la capacidad de emocionar a los fanáticos con momentos épicos y personajes atractivos, pero ha luchado por mantener una visión unificada y consistente, lo que ha llevado a resultados mixtos en términos de crítica y recepción del público.

Pero una nueva etapa en cine está a punto de comenzar para DC. Recordemos que James Gunn fue nombrado presidente el año pasado y que uno de sus primeros mandatos fue autorizar el desarrollo de un universo completamente nuevo. El director estará a cargo de Superman: Legacy, la primera cinta de la nueva era con David Corenswet como Clark Kent y Rachel Brosnahan como Lois Lane, actores elegidos hace algunas semanas y que dejaron encantados a los fans.

Después de una larga espera, Blue Beetle llegará a las salas de cine mexicanas el próximo 17 de agosto. Los memes sobre su estreno se encuentran en el punto más álgido, sin embargo, las proyecciones no son tan entusiastas como a los ejecutivos de Warner les gustaría. ¿Podrá superar las escandalosas recaudaciones de The Flash - 60% y ¡Shazam! La Furia de los Dioses - 55%?

