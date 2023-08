Blue Beetle: director explica por qué James Gunn decidió incluir al héroe en su DCU

Blue Beetle está por llegar a cines del mundo y entre la incertidumbre general ante el futuro de las adaptaciones de DC y la falta de publicidad de parte de Warner Bros. Discovery debido a su falta de interés y las huelgas que paralizaron a Hollywood, nadie sabe cómo resultará esta película. Algunos ya la consideran un fracaso, mientras que otros creen que sí tiene posibilidades de convertirse en una grata sorpresa de temporada. En teoría, la película sí forma parte del renovado DCU de James Gunn y Peter Safran, por lo que el director Angel Manuel Soto explicó cómo es que puede encajar en esta visión que realmente no ha empezado su camino.

Desde que Zack Snyder estaba al frente del universo cinematográfico de DC, la productora se enfrentó a varios obstáculos que realmente nunca pudo superar. Estos problemas se fueron arrastrando por años y la llegada de Walter Hamada no los pudo arreglar. El plan de este productor consistía en aprobar nuevas películas de otros héroes para dejar descansar a los pilares de la marca que estaban muy asociados con el Snyderverse. Aunque su lugar dentro de la compañía también permitió creaciones como Batman - 85% y Guasón - 91%, otros de sus proyectos no tuvieron tanta suerte para crear algo especial a ojos de los fans.

Ante la insistencia de la compañía de darle prioridad al servicio de HBO Max, Hamada tuvo la idea de lanzar películas exclusivas para la plataforma, lo que permitiría desarrollar producciones con presupuestos moderados, mientras se seguía desarrollando el canon de DC. Por desgracia, la fusión con Discovery y la llegada de David Zaslav volvió a cambiar todo. La cancelación de Batgirl asustó a los fans de Blue Beetle, quienes pensaban que la productora trataría de terminar también con ella. Al final, el panorama mejoró porque los ejecutivos decidieron que la adaptación merecía un lugar en la pantalla grande.

Pero el fracaso de The Flash - 60% volvió a afectar las cosas, pues probó que los fans y el público en general, no se dejarían engañar fácilmente por las estrategias publicitarias de Warner Bros. Discovery, además de demostrar que buena parte de la audiencia está cansada de las películas de superhéroes en general. Ante esta derrota y el gran éxito de Barbie - 88%, la compañía no parece interesada en promocionar Blue Beetle, por lo que su futuro no es nada claro a pocos días de su estreno.

El mayor apoyo con el que cuenta la película de Xolo Maridueña es que James Gunn confirmó hace tiempo que la película sí formará parte de su nuevo universo cinematográfico, incluso si él no la supervisó y técnicamente su visión arrancará con Superman: Legacy. Parte de la incertidumbre general ante estas últimas películas de DC es justamente porque no se sabe si formarán parte de algo más importante o se olvidarán en un par de años, pero con esto, Blue Beetle podría atraer al público necesario.

En entrevista con ComicBook, el director Angel Manuel Soto habló sobre esta transición, por qué cree que Gunn y Safran decidieron adoptar a Blue Beetle dentro de su propio universo, y cómo es que logró encajar en el nuevo DCU:

Creo que esa es la belleza de esto, ¿cierto? Creo que todo es bastante vago. Sabemos que Batman existe. Sabemos que Flash existe. Sabemos que Superman existe, pero no decimos cómo, dónde o qué. Creo que abre las puertas a cualquier interpretación o dirección a la que James Gunn quiera ir y debido a que está presentando a Jaime, lo que suceda ahora es válido. Creo que por eso decidieron que Jaime puede ser el primer superhéroe del nuevo DCU, porque es su propio héroe.

Las huelgas en Hollywood también representaron un gran problema para la publicidad de Blue Beetle, pues el elenco no pudo encontrarse con los fans para impulsar el estreno que por ahora se ha tomado como broma en redes sociales. Sin embargo, sí hay muchos fans que esperan la película, y por sus raíces latinas, algunos especialistas creen que la cinta funcionará muy bien en América Latina, así que sus números podrían superar las expectativas. Si las cosas salen bien, es posible que veamos al personaje pronto, en especial porque Gunn ya confirmó algunos proyectos que incluyen a héroes que suelen conectar con Jaime Reyes en los cómics y hasta en las adaptaciones animadas.

