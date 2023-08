Presidente de Pixar cree que las familias no van al cine porque es muy caro

The Walt Disney Company lleva muchas décadas siendo una de las fuentes de entretenimiento más grandes en Estados Unidos y el mundo, siempre en busca de más y mayores éxitos para la pantalla grande. Pixar Animation Studios, una de las ramas del conglomerado, destaca por sus producciones de calidad y confianza entre el público, sin embargo, los últimos años no han sido especialmente buenos para ella. El presidente de Pixar se entrevista con Variety para hablar sobre los intereses de sus consumidores, llegando a la conclusión de que en tiempos recientes es difícil lograr que las familias vayan a los cines.

La historia de Disney y Pixar está marcada por una evolución colaborativa en la industria de la animación. Comenzando en 1986 con una asociación para producir Toy Story, la primera cinta animada por computadora en largometraje, el éxito de esta película y sus secuelas estableció una relación creativa duradera. A pesar de algunos desacuerdos y tensiones, Disney adquirió Pixar en 2006, manteniendo su identidad y liderazgo. Esta unión ha dado lugar a una serie triunfos animados como Buscando a Nemo - 99%, Los Increíbles - 97%, Frozen: Una Aventura Congelada - 89% y más, fusionando la magia narrativa de Disney con la innovación tecnológica de Pixar, y contribuyendo en gran medida al paisaje cinematográfico animado contemporáneo.

Pixar, el hogar emocional de millones... pero desde casa.

Jim Morris, presidente de Pixar, fue cuestionado por Variety sobre los desafíos que tiene la compañía ahora mismo, afirmando que las familia ya no van a los cines y que es muy difícil convencerlos de no esperar a que los estrenos lleguen a Disney Plus.

Es caro para una familia ir al cine. Puede ser una tarde de US $100 para una familia, y eso puede ser una exageración para algunos. La otra cosa es que durante COVID, entrenamos al público para ver nuestras películas en Disney+. No diré que había muchas opciones. Durante períodos de tiempo, era lo único que podíamos hacer. Tenemos un trabajito que hacer para motivar a las familias a ir al cine y no esperar unos meses a verla en Disney+. Pensando en la historia, una película de verano pasaría al modo pay-per-view en otoño, lo que daba una ventana de tres o cuatro meses. Esa sería una ventana tradicional que me encantaría ver restablecida. Hacemos nuestras películas para la pantalla grande. Nos encanta que la gente los vea con público.

Elementos - 70% es un ejemplo de lo anterior. Estrenada el pasado 22 de junio, la película se convirtió en un éxito moderado al recaudar US $425 millones, un número que se encuentra por debajo de las enormes expectativas del estudio. Por otro lado, Morris también habló sobre el ingenio de las películas de Pixar, asegurando estar sorprendido de la inteligencia de los más pequeños al momento de captar las partes más profundas de un argumento. De igual manera está orgulloso de que los padres también disfruten de sus productos:

Siempre pensamos en esas cosas. A menudo me sorprende lo astutos que son los niños para descubrir ideas más importantes. Históricamente, nuestras películas han tratado temas más sofisticados. Hemos tratado de hacerlos accesibles para todos en la audiencia. Es algo en lo que estamos trabajando constantemente. Hacemos cierto tipo de películas que tienen ideas. No queremos dejar de hacer eso. Pero obviamente queremos que el público vaya a los cines a ver nuestras películas.

Pixar es ampliamente querida debido a su habilidad única para crear películas animadas que combinan narrativas profundas y emotivas con una innovadora animación por computadora de alta calidad. A lo largo de los años, han logrado establecer conexiones emocionales con su audiencia a través de personajes entrañables y relatos con temas universales, explorando temas como la amistad, el crecimiento personal, la familia y la superación de desafíos. Esta combinación de creatividad, tecnología y la capacidad de tocar fibras emocionales ha generado una identidad distintiva para Pixar, permitiéndole trascender edades y culturas, y convirtiéndola en una de las productoras cinematográficas más apreciadas y respetadas en la industria.

