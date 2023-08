Disney Plus limitará el uso compartido de contraseñas e incrementará costos de suscripción

Disney Plus es una de las plataformas de transmisión que genera mayor impacto en la actualidad. Hogar de poderosas marcas como Star Wars y Marvel, el servicio ha acumulado más de 150 millones de suscriptores en todo el mundo, permaneciendo como una sólida competencia como otros gigantes como Netflix y Amazon Prime Video. Este miércoles, Bob Iger, CEO, presentó el reporte del tercer trimestre del año, adelantando cambios importantes como el plan para limitar el uso de cuentas compartidas, así como un incremento en el costo de la mensualidad y anualidad.

Lanzada en 2020 con The Mandalorian - 80% como su producto estrella, Disney Plus se transformó rápidamente en una propuesta atractiva. Actualmente, su catálogo está compuesto por una enorme cantidad de éxitos Disney, pero también de ramas importantes como los activos de Lucasfilm y Fox, sin olvidarnos la enorme lista de películas y series de superhéroes surgidas de la casa Marvel y su MCU. Pero al igual que Netflix, empresa que a principios de año implementó su medida para restringir la movilización de contraseñas más allá del hogar, Disney también pondrá en marcha un inactiva igual. Recordemos que, gracias a la medida, el gigante rojo del streaming ha experimentado un crecimiento en su número de suscriptores, contrario a lo que se pensó y criticó en un inicio. Bob Iger plantea el siguiente paso de Disney Plus a continuación:

Tercera temporada de The Mandalorian (Crédito: Disney)

Estamos explorando activamente formas de abordar el uso compartido de cuentas y las mejores opciones para que los suscriptores de pago compartan sus cuentas con amigos y familiares. Más adelante este año, comenzaremos a actualizar nuestros acuerdos de suscripción con términos adicionales y nuestras políticas de uso compartido. E implementaremos tácticas para impulsar la monetización en algún momento de 2024.

En el mismo reporte se aborda el incremento a los precios de Disney Plus. Cabe señalar que no se mencionan otros países más allá de Estados Unidos (aunque los ajustes hechos en este país siempre se ven reflejados tiempos después en Latinoamérica y otras partes del mundo). De acuerdo con el informe, a partir del 12 de octubre de 2023, el plan sin anuncios de US $7.99 pasará a US $13.99 al mes; Hulu costará US $17.99, dejando atrás los US $14.99 de mensualidad. ¿Qué tan pronto veremos el alza de precios en América Latina? Esto es lo que dice Bob Iger sobre el cambio en Estados Unidos:

Nuestra estrategia de precios solo este año, hemos aumentado los precios en casi 50 países de todo el mundo para reflejar mejor el valor de nuestras ofertas de productos y el impacto en la rotación y la retención ha superado nuestras expectativas. Más tarde hoy, publicaremos detalles sobre los próximos aumentos de precios de transmisión... Mantener el acceso a nuestro contenido para una audiencia lo más amplia posible es lo más importante para nosotros. Es por eso que los precios de nuestras ofertas independientes de Disney plus y Hulu con publicidad permanecerán sin cambios.

Estados Unidos y la voraz competencia en la industria de la transmisión.

El negocio del streaming en Estados Unidos es altamente competitivo, todo gracias a la creciente demanda de contenido digital y la evolución de los hábitos de consumo de entretenimiento. Las principales empresas de medios y tecnología, como Netflix, Amazon, Disney, HBO y otros, compiten por la atención de los espectadores en un mercado saturado. Esta competencia se intensifica a medida que estas compañías invierten en la producción de contenido original exclusivo para atraer y retener suscriptores, lo que lleva a una constante innovación en términos de calidad, diversidad de contenido y características de la plataforma. La lucha por los derechos de distribución, la fragmentación del contenido en múltiples servicios y la búsqueda de una ventaja competitiva en un entorno en constante cambio contribuyen a que el negocio del streaming sea tan reñido en Estados Unidos.

Aunque la pandemia favoreció los números de las empresas dedicadas al streaming, el regreso a la normalidad ha impulsado una mayor competitivas, haciendo que los conglomeradas ofrezcan sus propuestas más agresivas para mantener la atención del espectador promedio.

