Sydney Sweeney dice que su verdadero sueño en la vida es tener hijos y formar una familia

Entre los millennials (nacidos entre 1981 y 1996) y centennials (nacidos entre 1997 y 2012), algo que los diferencia de generaciones anteriores es que tener hijos ya no es una prioridad. En parte por el hiperindividualismo que comenzó a fomentarse agresivamente desde la década de los 80, y en parte porque la situación económica y el futuro no parecen muy esperanzadores, los jóvenes y adultos jóvenes ya no quieren tener hijos, pero no en todos los casos. Sydney Sweeney nació en 1997, el primer año de los centennials o generación Z, y a diferencia de muchos de sus contemporáneos, su sueño es tener cuatro hijos y formar una familia.

Sweeney comenzó su carrera con apariciones en programas como 90210 y Grey's Anatomy, antes de ganar reconocimiento con su actuación en series como Everything Sucks! - 63% (2018) y The Handmaid's Tale - 73% (2018). Su papel como Cassie Howard en Euphoria - 80% (2019) le valió una nominación al Emmy, al igual que su actuación en The White Lotus - 93% (2021). Además, ha trabajado en películas como Había una vez en... Hollywood - 94% de Quentin Tarantino y El Misterio de Silver Lake - 56% (2018). En 2023, recibió elogios por su interpretación de Reality Winner en el drama Reality.

También la veremos unirse a la franquicia del Venom-Verse en Madame Web, y en la comedia romántica Anyone But You. Sus logros y transformaciones en diversos roles la han consolidado como una de las actrices más prometedoras de su generación, ganándose un lugar en la lista Time 100 Next en 2022.

Sydney Sweeney, fotografía por Eric Ray Davidson (Fuente: Variety)

Uno de sus proyectos más recientes es la película Echo Valley, co-protagonizada por Julianne Moore, quien interpreta a la madre del personaje de Sweeney. En un reciente perfil de Variety de la actriz de Euphoria, Moore expresó su admiración por la joven y dijo que le recordaba a ella misma, aunque menos estresada. Luego Sweeney reveló que para tener una carrera como la de Moore quiere encontrar “un balance realmente saludable”, y añadió su sueño de ser madre de familia:

Siempre pensé que ya tendría un hijo a esta edad. Siempre quise ser una mamá joven. Me encanta actuar, me encanta el negocio, me encanta producir, me encanta todo. Pero, ¿cuál es el punto si no puedo compartirlo con una familia? Llegará el momento y tendré cuatro hijos. Y vendrán conmigo a todas partes y serán mis mejores amigos.

Aunque parezca raro entre los millennials y centennials, muchos como Sydney Sweeney todavía sueñan con tener hijos y criarlos de la forma tradicional. La concepción de la familia ha experimentado cambios significativos durante los siglos XX y XXI, reflejando transformaciones sociales, económicas y culturales. En el siglo XX, la familia nuclear, compuesta por padre, madre e hijos, era la norma predominante en muchas sociedades occidentales. Sin embargo, con el aumento del divorcio, las segundas nupcias, y la aceptación de la convivencia sin matrimonio, las estructuras familiares comenzaron a diversificarse.

El neoliberalismo, con su énfasis en el individualismo y la responsabilidad personal, ha influido en estas tendencias. La desregulación y la liberalización económica han conducido a una mayor movilidad laboral, lo que a menudo significa que los miembros de la familia viven y trabajan en lugares separados. Esto ha llevado a una mayor flexibilidad en las estructuras familiares, pero también a una mayor inestabilidad.

En el siglo XXI, algunos teóricos han cuestionado aún más la idea tradicional de la familia. Han destacado cómo las familias pueden ser diversas en términos de género, sexualidad, etnia y otros factores. La creciente aceptación de las familias LGBTQ+, por ejemplo, ha ampliado la comprensión de lo que puede constituir una familia. Además, la crítica a las normas patriarcales ha llevado a una reconsideración de los roles de género dentro de la familia.

