¿Emma Stone regresa como Gwen Stacy? Nuevas fotografías de la actriz enloquecen a los fans

Después de Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92%, todo es posible. O al menos eso es lo que quieren creer los fans, quienes disfrutaron mucho de ver a Tobey Maguire y Andrew Garfield de regreso a sus papeles de Hombre Araña. Pero a pesar de los rumores de que Emma Stone tendría una aparición como Gwen Stacy, eso no ocurrió, dejándonos con ganas de volver a verla, pero no en la versión que ya conocimos en las dos películas de El Sorprendente Hombre Araña, sino en una variante con poderes… como Spider-Gwen. Ahora, tras la publicación de una fotografía donde la vemos con el cabello rubio y un corte más o menos similar al personaje en Spider-Man: Un Nuevo Universo - 100% y Spider-Man: A Través del Spider-Verso - 92%, los fans están enloqueciendo de emoción en redes sociales.

Emma Stone, cuyo nombre completo es Emily Jean Stone, es una actriz estadounidense altamente reconocida y galardonada en la industria cinematográfica. Nacida el 6 de noviembre de 1988, en Scottsdale, Arizona, comenzó su carrera en teatro antes de hacer su debut en televisión. Sin embargo, fue en el cine donde realmente brilló. Uno de sus primeros papeles importantes fue en la película Supercool - 88% en 2007. Después de este éxito, continuó participando en varias películas, estableciéndose como una actriz versátil y talentosa. Su papel en Birdman o (La Inesperada Virtud de la Ignorancia) - 91% en 2014 y su actuación estelar en La La Land: Una Historia de Amor - 92% en 2016, donde ganó un Premio de la Academia a la Mejor Actriz, resaltan como algunos de los momentos más importantes de su carrera.

Imagen de Emma Stone compartida por su estilista, Mara Rosza (Fuente: Instagram)

En cuanto a su participación en la saga de El Sorprendente Hombre Araña, Stone interpretó a Gwen Stacy en El Sorprendente Hombre Araña - 73% en 2012 y en El Sorprendente Hombre Araña 2: La Amenaza de Electro - 52% en 2014. Su química en pantalla con Andrew Garfield fue muy elogiada por los críticos y el público por igual. Su personaje añadió profundidad y humanidad a la historia, y la trágica trayectoria de Gwen en la saga fue un punto de inflexión emocional en la trama.

La participación de Stone en estas películas no sólo contribuyó al éxito de la franquicia, sino que también la estableció como una de las actrices jóvenes más destacadas de su generación. Su habilidad para mezclar carácter, encanto y emoción en sus actuaciones continúa haciéndola una figura prominente en la industria cinematográfica.

Ahora, con la moda del multiverso, y varias películas de Marvel en desarrollo, se abre la posibilidad de que la actriz regrese al papel en una de sus muchas variantes, y eso es lo que soñaron los fans al ver el nuevo look de la actriz:

Emma Stone es la Gwen Stacy perfecta, siempre.

Necesitan traer de vuelta a Emma Stone para Secret Wars como una variante de Spider-Gwen.

Gwen Stacy en otros medios

Gwen Stacy es uno de los personajes más icónicos en la mitología de Spider-Man. Creada por Stan Lee y Steve Ditko , hizo su primera aparición en los cómics en The Amazing Spider-Man #31 en 1965. En los cómics es conocida principalmente como el primer amor de Peter Parker en la Universidad Empire State. Su relación fue tierna y llena de altibajos, hasta llegar a la trágica muerte de Gwen en The Amazing Spider-Man #121, un evento que dejó una marca duradera en Peter y en la historia del cómic en general.

El personaje ha sido adaptado en varias series animadas de Spider-Man a lo largo de los años, ofreciendo diversas interpretaciones y en algunos casos, papeles ampliados o modificados. Por ejemplo, en The Spectacular Spider-Man, Gwen es una amiga cercana y luego interés amoroso de Peter, y su inteligencia y lealtad son puntos clave de su personaje. En live-action, además de la ya mencionada interpretación de Emma Stone, apareció en El Hombre Araña 3 - 63% bajo la piel de Bryce Dallas Howard.

