La Noche del Demonio: La Puerta Roja se convierte en la película de terror más taquillera del año

Después de trece años desde su llegada a la pantalla grande, la famosa saga cinematográfica de La Noche del Demonio (Insidious), finalmente ha cerrado su terrorífica historia. La Noche del Demonio: La Puerta Roja - 42%, la quinta entrega de la franquicia que sirve como secuela directa de La Noche del Demonio: Capítulo 2 - 39%, trae de regreso a Patrick Wilson , Ty Simpkins, Rose Byrne y Andrew Astor, en sus respectivos papeles de la atormentada familia Lambert. En esta entrega, Wilson asume los roles de actor y cineasta, marcando su debut como director de largometrajes.

También te recomendamos: Barbie: Greta Gerwig establece nuevo récord al ser la primera mujer directora en alcanzar los mil millones en taquilla

A lo largo de los años, esta serie de cintas terror ha logrado hacer saltar de sus asientos a los espectadores y La Noche del Demonio: La Puerta Roja parece dar un digno cierre a la franquicia que además está siendo un éxito en taquilla. Se ha cumplido un mes desde su estreno y el filme ha logrado recaudar hasta el momento más de US $182 millones a nivel internacional, un extraordinario logro considerando su presupuesto de tan solo US $16 millones.

Pero el desempeño en taquilla de La Noche del Demonio: La Puerta Roja resulta más impresionante cuando lo comparas con el de otros estrenos de terror de 2023. Con las ganancias registradas hasta el momento, este filme ha logrado superar a destacadas cintas del género lanzadas en lo que va del año, como Scream 6 - 81%, que ganó US $168,9 millones a nivel mundial; Evil Dead: El Despertar - 94% con US $146,7 millones en todo el mundo y M3gan - 68%, que recaudó US $179,6 millones también a nivel internacional.

No te vayas sin leer: Todas las películas de La Noche del Demonio, de peor a mejor según la crítica

Las maravillosas cifras de recaudación de La Noche del Demonio: La Puerta Roja no llegan como una sorpresa, pues las cintas de Insidious siempre han tenido desempeños satisfactorios en taquilla. La Noche del Demonio - 66%, de 2010, se llevó a la bolsa un total de US $100,1 millones en todo el mundo, lo que dio paso al desarrollo de las secuelas que ahora conocemos. La Noche del Demonio: Capítulo 2 fue un poco más allá y ganó US$ 161,9 millones a nivel internacional; La Noche del Demonio: Capítulo 3 - 58% consiguió US$ 112,9 millones en taquilla mundial, mientras que La Noche del Demonio: La Última Llave - 31%, la cuarta entrega de la saga, se lució con una recaudación de US $167,8 millones en todo el mundo cuando se estrenó en 2018, cifra que la convirtió en la más exitosa de franquicia en aquel entonces (via Collider).

La primera entrega de La Noche del Demonio fue dirigida por James Wan y escrita por Leigh Whannell . Esta cinta llegó a los cines en 2010 y si bien no le fue tan bien con la crítica, tuvo un gran éxito en taquilla y esto le permitió convertirse en una de las películas de terror más influyentes de la década. La trama gira en torno a una pareja, Josh (Patrick Wilson) y Renai Lambert (Rose Byrne), quienes se mudan a una nueva casa junto a sus tres hijos. Pronto, empiezan a experimentar fenómenos paranormales y aterradores eventos en su hogar. Cuando su hijo Dalton (Ty Simpkins) entra en un misterioso coma inexplicado, la familia busca respuestas.

El éxito de esta entrega dio paso a la secuela La Noche del Demonio: Capítulo 2, que se estrenó en 2013 y nuevamente fue dirigida por Wan a partir de un guión de Whannell. La cinta se desarrolla inmediatamente después de los eventos de la primera película. La familia Lambert, todavía atormentada por las experiencias paranormales, intenta descubrir la verdad detrás de su conexión con el mundo espiritual. Sin embargo, pronto se dan cuenta de que su problema no ha sido resuelto y que las amenazas sobrenaturales persisten. Al igual que la primera película, La Noche del Demonio 2 recibió una respuesta mixta de los críticos, pero nuevamente logró tener éxito en taquilla.

Para La Noche del Demonio: Capítulo 3, Wan cedió el asiento de director a Whannell, quien también se encargó del guión. La historia se sitúa varios años antes de los eventos de las películas anteriores. La protagonista es Quinn Brenner (Stefanie Scott), una joven que está lidiando con la muerte reciente de su madre. Desesperada por contactar a su madre en el más allá, Quinn busca la ayuda de la médium retirada Elise Rainier (interpretada nuevamente por Lin Shaye). El siguiente filme, La Noche del Demonio: La Última Llave, fue dirigido por Adam Robitel y escrito nuevamente por Whannell. Llegó a los cines en 2018 y se centra en un caso paranormal que lleva a Elise al hogar de su infancia.

No te pierdas: Oppenheimer: Cillian Murphy asegura que nunca veremos una versión extendida de la película