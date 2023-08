Snyderverse: Revelan planes originales para la adaptación de Flashpoint de Zack Snyder

El estreno y fracaso de The Flash - 60% no sólo marcó un punto negativo para las próximas adaptaciones de Warner Bros. Discovery, también marcó el fin de una esperanza para los seguidores del Snyderverse que quedaron convencidos de que la marca quería evitar a toda costa cualquier referencia a Zack Snyder. Lo más lamentable es que el director tenía planes específicos para la adaptación del cómic Flashpoint, y ahora que tanto tiempo ha pasado se revelan los planes originales para esta película que nunca fue.

Cuando Snyder quedó a cargo de las adaptaciones de DC gracias a la respuesta del público con sus trabajos previos en Warner Bros., los fans esperaban algo más maduro que la competencia, pero nunca esperaron que todo se saliera de control tan rápido. El mayor problema es que la compañía quería alcanzar en poco tiempo a Marvel, pero no contaba con el mismo nivel de organización. Con este miedo siempre presente, la productora decidió definir los cortes finales de estas adaptaciones y así comenzaron a crear una distancia entre la visión de Snyder y el público.

El Hombre de Acero - 55% fue una gran decepción para la mayoría de los fans por su historia, no así su elenco, pues todos quedaron encantados con Henry Cavill como Superman. Para cuando llegó Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%, los espectadores no estaban nada contentos con lo que sentían era un plan bastante flojo y descuidado. Tuvieron que pasar años para que los seguidores se dieran cuenta que el director sí tenía un plan específico y claro para su DCEU.

El estreno de La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% emocionó a sus seguidores y dejó en claro parte de su plan original, pero esta historia es una pequeña parte de lo que Snyder quería lograr con el DCEU, y a tantos años de que cancelaran sus planes, hoy se revelan algunos detalles sobre cómo iba a ser su adaptación de Flashpoint y lo que significaría esta cinta para su universo cinematográfico.

El público sabía que Snyder quería adaptar este cómic que sacudió los cimientos de DC, pero su importancia dentro del canon cinematográfico se conocía a medias. Jay Oliva, director que adaptó esta historia en la cinta animada Liga de la Justicia: La Paradoja del Tiempo - 100%, y quien también trabaja como artista de storyboards, reveló a Inverse los planes originales de Zack Snyder:

Cuando estábamos haciendo la Liga de la Justicia de Zack Snyder, fui fundamental al hablarles a esas personas sobre cómo iba a ser Flash y todo.

La idea original era desarrollar una trilogía de The Flash que terminaría con Flashpoint y la conexión entre universos, con un villano manejando todo a escondidas y que sería el equivalente de Thanos en el UCM. Oliva trabajó con Cary Fukunaga y luego con Rick Famuyiwa en la adaptación:

La película de Rick estaba sentando las bases para que Zoom fuera el gran villano del Universo DC. Era el profesor Zoom tirando de los hilos porque había venido del futuro básicamente para joder a Barry. En las películas de Flash, Zoom sería el villano de fondo. Pero también en las otras películas complementarias; verías algunas de las influencias de Zoom en el resto de la Liga de la Justicia.

El artista y director añadió:

Al final de la cuadrilogía de Darkseid de Zack, o lo que sea, terminaríamos con una versión de 'Justice League Unlimited' del Snyder-verse. Y luego le daríamos la vuelta. Haces 'Flashpoint Paradox'. Todos los que son amigos ahora son enemigos, y es un mundo en el que no quieres vivir. Puedes reiniciar el universo e introducir un nuevo elenco de esa manera. Porque después de 10 años, los actores necesitan pasar a otra cosa.

Al parecer, Zack Snyder quería que este evento marcara el final de este universo cinematográfico para poder abrir camino a un nuevo orden con un nuevo elenco en un intento por actualizar al DCEU en vez de explotarlo por más de una década. Al final, Jay Oliva trabajó su propia adaptación que formó parte de un universo compartido animado que finalizó con Justice League Dark: Apokolips War - 100% donde justamente se reinicia todo ese universo.

