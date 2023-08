Ex-presidente de Warner Bros. defiende a Zack Snyder y dice que sus películas fueron muy rentables para el estudio

Después de que Zack Snyder abandonó el Universo Extendido de DC (DCEU), la franquicia tomó un rumbo diferente. Se dijo que sus películas habían sido muy polémicas y habían fracasado, y esa idea es repetida hasta la fecha por muchos de sus detractores. Sin embargo, el ex-presidente de Warner Bros. lo defendió a través de redes sociales.

Snyder comenzó su carrera en la dirección de videoclips y comerciales en la década de 1990, ganando reconocimiento por su estilo visual distintivo. Su debut cinematográfico fue con el remake de la película de terror El Amanecer de los Muertos - 75% (2004), que contó con un presupuesto de US $26 millones y recaudó US $102.3 millones.

Luego, Snyder se embarcó en un ambicioso proyecto con la adaptación de la novela gráfica 300, de Frank Miller , en 2006. La película, con un presupuesto de US $65 millones, fue un éxito de taquilla, recaudando US $456.1 millones a nivel mundial, y consolidó a Snyder como un cineasta con una visión única, además de que dio inicio a su etapa de colaboraciones con Warner Bros.

Siguiendo con las adaptaciones de novelas gráficas, Snyder dirigió Watchmen, Los Vigilantes - 65% en 2009. La cinta, con un presupuesto de US $130 millones, tuvo algunas controversias debido a su contenido y recaudó US $185.3 millones en todo el mundo. En 2010, dirigió Ga'Hoole: La Leyenda de los Guardianes - 50%, largometraje animado basado en la serie de libros de Kathryn Lasky . Con un presupuesto de US $80 millones, la película fue un espectáculo visual, aunque su desempeño en taquilla fue moderado, recaudando US $140.1 millones.

Ese mismo año, Snyder lanzó Sucker Punch: Mundo Surreal - 24%, una película de fantasía y acción que fue su primer proyecto no basado en material preexistente. Fue una apuesta creativa grande, con un presupuesto de US $82 millones. Aunque fue criticada por su narrativa y recibió reseñas mixtas, se destacó por su estética visual distintiva y secuencias de acción estilizadas. Recaudó US $89.8 millones en todo el mundo.

En 2013, Snyder entró en el universo de DC con El Hombre de Acero - 55%, que contó con un presupuesto de US $225 millones y recaudó US $668 millones a nivel mundial. Continuó con Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27% en 2016, una película de alto perfil con un presupuesto de US$ 250 millones que recaudó US$ 873.6 millones en todo el mundo.

Liga de la Justicia - 41% (2017) fue todo un desastre, porque el cineasta abandonó el proyecto debido a una tragedia personal. La película, completada por Joss Whedon (Avengers: Era de Ultrón - 75%, Mucho Ruido y Pocas Nueces - 84%, Los Vengadores - 92%), tuvo un rendimiento insatisfactorio, con un presupuesto de US $300 millones (algunos dicen que fue mucho mayor) y una recaudación de US $657.9 millones a nivel global. Como podrán haber notado con los datos antes expuestos, algunas de las películas dirigidas por Snyder fueron grandes éxitos, y otras no tanto, pues son varios factores los que se toman en cuenta.

En Twitter un detractor de Zack dijo que le causó grandes pérdidas a Warner Bros., con la excepción de 300 - 60%. Greg Silverman, quien trabajó en Warner Bros. desde 2002 como Vicepresidente de Producción, y ocupó el cargo de Presidente, Desarrollo Creativo y Producción Mundial desde 2013 hasta 2016, lo refutó:

No es verdad. Perdimos algo de dinero en GAHOOLE y una buena cantidad en SUCKERPUNCH. El resto de sus películas en WB fueron muy rentables. Mucho.

Not true. We lost some money on GAHOOLE and a fair amount on SUCKERPUNCH. The rest of his films at WB were very profitable. Very. https://t.co/5WuQMuRriH — Greg Silverman (@gregsilverman) July 31, 2023

Después de dejar Liga de la Justicia, Snyder fue contratado por Netflix, empresa con la que ha realizado dos largometrajes, El ejército de los muertos - 78% y Rebel Moon, esta última todavía por estrenarse. Y además del éxito de las películas que realizó con el estudio, es importante destacar que, salvo Aquaman - 73%, que fue un éxito masivo, el DCEU no ha vuelto a tener un éxito como El Hombre de Acero o Batman vs Superman: El Origen de la Justicia.

