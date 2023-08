Mercado Libre lanza Mercado Play, su propio servicio de streaming gratuito

En la actualidad, miles de personas alrededor del mundo eligen disfrutar de sus películas y series favoritas desde la comodidad de sus hogares a través de los múltiples servicios de streaming en existencia, como Amazon Prime Video, Netflix, HBO Max, Hulu, Disney+, Paramount+, Apple TV+. Mercado Libre, la popular compañía multinacional dedicada al comercio electrónico en Latinoamérica, no piensa quedarse atrás pues ha decidido lanzar su propia plataforma de streaming, con la novedad de que será gratuita. Entérate de todos los detalles a continuación.

Mercado Libre se expande al streaming y nadie puede detenerlo. Este viernes, la empresa anunció el lanzamiento de Mercado Play, su propio servicio de streaming el cual ofrecerá al público un amplio catálogo de series, películas, reality shows, contenido para niños y documentales sin necesidad de pagar una suscripción. Lo único que necesitarás para entrar a Mercado Play es una cuenta en Mercado Libre. El servicio estará disponible en tablets, computadoras o a través de la app móvil, la cual es compatible tanto para Android como para iOS.

De acuerdo con la información, Mercado Play concentrará el contenido de diferentes plataformas con las que tiene convenio, como Disney+, HBO Max, Star+ y Paramount+. Es importante señalar que si bien Mercado Libre no dará libre acceso al catálogo de estos servicios, los usuarios podrán suscribirse a ellos desde la plataforma "de forma directa y a precio promocional". Mercado Play ya está disponible en México, Argentina y Chile, y llegará a otros territorios como Brasil, Perú, Uruguay, Colombia y Ecuador en las próximas semanas.

¡Contenido libre en Mercado Libre! #MercadoPlay es la nueva plataforma de películas, series, documentales, reality TV y contenido infantil a la que puedes acceder desde nuestra app de manera libre y gratuita, sin necesidad de una suscripción extra. pic.twitter.com/66kz3xqxax — Mercado Libre (@Mercadolibre) August 4, 2023

Tras el anuncio de Mercado Play, Luiz Barros, vicepresidente de Entretenimiento de Mercado Libre, dijo lo siguiente acerca de la nueva propuesta de la empresa en un comunicado (via Wired):

Sabemos que una gran parte de los latinoamericanos no está suscrita a ninguna plataforma paga de streaming y ese contexto nos impulsó a desarrollar Mercado Play con contenido curado de los mejores estudios de Hollywood y la región, sin costo y desde una plataforma que ya les resulta familiar.

Según la información, el modelo de negocio de mercado Play estará basado en la publicidad, pues el servicio incluirá anuncios gestionados por Mercado Ads. Mercado Libre espera que su nueva plataforma se convierta en una propuesta atractiva de consumo de contenido para los usuarios y una nueva ventana para ampliar el alcance de sus anunciantes.

Mercado Libre continúa evolucionando y con la nueva plataforma la empresa dará un gran salto que le permitirá abarcar más terreno en diferentes mercados. Sean Summers, jefe ejecutivo de marketing de Mercado Libre, dijo lo siguiente sobre este gran paso de la compañía latinoamericana (via Wired):

Somos mucho más que una plataforma de comercio electrónico y servicios financieros, nuestro ecosistema sigue evolucionando para que cada latinoamericano pueda encontrar todos los días nuevas formas de comprar, vender, desarrollar negocios, conectarse y, ahora, entretenerse.

Durante la pandemia por COVID-19 que azotó al mundo hace unos años, los servicios de streaming tuvieron la oportunidad de florecer al ser la opción más viable de consumo de entretenimiento: sin salir de casa. Aunque actualmente el virus ya no nos tiene encadenados a nuestros hogares y las funciones en las salas de cine han vuelto a la competencia, gran porcentaje del público aún prefiere disfrutar de títulos a través de plataformas de streaming de tanto en tanto, por lo que continúa siendo factible apostar por expandirse en este mercado.

