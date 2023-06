Guillermo del Toro estuvo gritando "Yes, Chef!" cuando Jeremy Allen White ganó el Globo de Oro por The Bear

Durante los últimos años, la televisión nos ha presentado verdaderas joyas que han alcanzado el estatus de culto gracias a su brillante desarrollo, The Bear - 100% es una de ellas, en definitiva. Jeremy Allen White, quien tomó el papel estelar, ganó el Globo de Oro a Mejor actor por su brillante trabajo. Ahora, para el segmento Actors on Actors de Variety, Allen revela que Guillermo del Toro fue escuchado gritando “Yes,Chef!” (icónica frase de la serie) cuando fue anunciado su triunfo en la ceremonia de premios.

The Bear nos presenta la historia de Carmy, un joven chef de alta cocina que regresa a su ciudad natal, Chicago, para hacerse cargo del restaurante de su fallecido hermano. En medio del vacío propio y la lucha constante, Carmy se propone darle un giro al establecimiento, aplicando la conocida estrategia de exigencia entre los cocineros y empleados, descubriendo que el mismo staff tiene la capacidad de convertirse no sólo en un equipo de alta calidad, también en la familia encontrada a medio camino de la vida.

Creada por Christopher Storer, The Bear no era una producción con demasiadas aspiraciones, sin embargo, la primera temporada impactó como huracán, logrando reseñas muy positivas y un buen desempeño en reproducciones. La crítica señala a esta serie como un producto generado de estrés y ansiedad, debido a la carga de trabajo y los pesos emocionales que sus personajes tienen que soportar, no obstante, también es capaz de inspirar empatía y preocupación entre los espectadores, quienes desde el inicio quedaron prendados a la vida de Carmy y los suyos. Incluyendo al buen Guillermo del Toro.

Durante su encuentro con Jennifer Coolidge, estrella de The White Lotus - 93%, en el segmento especial de Variety, White habló sobre su carrera y el trabajo puesto en sus proyectos más recientes. La actriz de 61 años le hizo preguntas sobre The Bear, con una de ellas enfocándose en la frase más popular de la serie: “Háblame de "Yes, Chef". ¿Cuántas personas en un día se te acercan y te dicen eso?”

Muchos. No esperábamos que a la serie le fuera tan bien como lo hizo. Estuvimos en Nueva York el verano pasado, así que siempre estaba caminando. Y sucedió en una semana. De repente, la gente gritaba: ‘¡Sí, Chef!’

Coolidge tuvo el acierto de mencionar lo que pasó en los Globos de Oro: “Lo estuvieron gritando en la premiación, por cierto.” Lo anterior le dio la oportunidad a Jeremy de mencionar a Guillermo del Toro como uno de los que también se incluyó entre los gritos de la frase:

No lo escuché. Me dijeron que Guillermo del Toro estaba gritando: “Sí, chef”. Pero no escuché, me emborraché mucho.

Guillermo del Toro ha dejado una marca distintiva en la industria del cine y a menudo se le conoce por apoyar muchas producciones de cine y televisión relativamente pequeñas. A lo largo de su carrera, ha creado un legado de películas aclamadas y visualmente deslumbrantes que exploran temas oscuros y fantásticos. Desde su debut en 1993 con Cronos - 89%, del Toro ha demostrado su maestría en géneros como el horror, la fantasía y el cine de ciencia ficción, cautivando a audiencias en todo el mundo con películas como El Espinazo del Diablo - 92%, El Laberinto del Fauno - 95% y La Forma Del Agua - 92%, que ganó el premio de la Academia a Mejor Película en 2018. Su enfoque distintivo, que combina elementos visuales fascinantes, narrativas emotivas y una fascinación por lo monstruoso, ha consolidado su posición como uno de los directores más influyentes y queridos de la industria cinematográfica actual.

La segunda temporada de The Bear se confirmó hace tiempo y constará de diez episodios. Al igual que la previa, se estrenará en la plataforma de Hulu el próximo 22 de junio con todos los capítulos entregados el mismo día. ¿Veremos triunfar a Allen una vez más en la temporada de premios gracias a su labor como Carmy?

