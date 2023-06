Beetlejuice 2: Michael Keaton dice que están filmando exactamente como hicieron la primera entrega

Aunque la tendencia no es exactamente nueva, desde hace unos años en Hollywood se ha puesto en marcha un sistema particular para desarrollar, estrenar y explotar secuelas tardías, revivals y soft-reboots que se consideran un éxito infalible porque la nostalgia de los fans nunca falla en llenar las salas. Lo cierto es que la gran mayoría no funcionan como se espera, o lo hacen a medias pero rápidamente agotan su gracia. A pesar de esto, la rueda sigue girando y generando producciones como Beetlejuice 2, continuación que Michael Keaton asegura están filmando siguiendo los mismos pasos que la primera.

Antes de que Keaton protagonizara Batman - 72% y Batman Regresa - 81% para Tim Burton, y de paso se convirtiera en una de las versiones favoritas del héroe, ambos artistas trabajaron juntos en Beetlejuice, el súper fantasma - 81%. La película de comedia negra fue escrita por Michael McDowell y Warren Skaaren , y cuenta la historia de un matrimonio que fallece de manera inesperada y tienen ciertos problemas para asumirse como fantasmas y cruzar al otro lado. Cuando una familia muy peculiar se muda a su hogar, ellos intentarán por todos los medios alejarlos para estar en paz, lo que los lleva a descubrir a un ser que promete ayudarlos, pero tiene sus propias intenciones perversas.

La cinta, donde también participan Winona Ryder, Geena Davis, Alec Baldwin y Catherine O'Hara, tuvo un gran recibimiento de parte de la crítica y el público, quienes elogiaron la originalidad de la historia y la producción de la época. Aunque de inmediato se habló de una secuela, Burton y Keaton siguieron con otros proyectos y la idea se fue apagando con los años al no encontrar una trama igual de buena para contar. En muchos sentidos, la secuela nunca estuvo realmente muerta, pues de vez en cuando los creadores y el actor volvían a tener conversaciones al respecto, e incluso se propuso una versión donde todo se desarrollara en Hawái para llegar a un absurdo muy particular que el director estaba dispuesto a explorar.

Hace unos años se habló de que Seth Grahame-Smith , quien trabajó con Burton en Sombras Tenebrosas - 37%, sería el responsable de escribir el guion, pero eso tampoco llegó lejos. Con la idea de lado, el director se puso a trabajar en otras cosas y eventualmente llegó a la producción de los creadores y guionistas Miles Millar y Alfred Gough sobre Merlina - 69%, un spin-off de Los Locos Addams enfocado en la única hija de la extraña familia. La serie fue aprobada por Netflix y gracias a Jenna Ortega se convirtió en una sensación sin precedentes para el servicio de streaming que de inmediato dio luz verde para una segunda temporada.

Este gran trabajo en equipo le permitió a Burton volver a tener conversaciones serias sobre Beetlejuice 2, y aunque había muchos rumores al respecto circulando por la red, la producción finalmente se confirmó en abril de este año, donde también se reveló que la filmación comenzaría en mayo. De hecho, ya hasta tenemos las primeras imágenes de Winona Ryder como Lydia y los fans están al tanto para cuando se filtren fotos de Keaton y Ortega. En general, los seguidores están contentos con la idea, pero algunos saben que el sistema en Hollywood está hecho para explotar cosas que a veces no deberían ser explotadas. La buena noticia aquí es que el propio Keaton asegura que toda la producción se esta trabajando como en la primera cinta.

En entrevista con Empire, el actor reveló los primeros detalles sobre Beetlejuice 2 que en este caso no fueron sobre la trama, sino sobre lo bien que el actor se la está pasando en el set de filmación y lo mucho que esperan respetar el tono original:

Beetlejuice es lo más jodidamente divertido que puedes tener en el trabajo. Es tan divertido, es tan genial. ¿Y sabes qué es? La estamos haciendo exactamente como hicimos la primera película. Hay una mujer en la gran sala de espera del más allá literalmente con un hilo de pescar, quiero que la gente sepa esto porque me encanta, tirando de la cola de un gato para que se mueva.

El actor asegura que Burton y él siempre pensaron que para hacer una secuela debían tener la libertad de trabajarla como sucedió la primera vez, y no ceder ante las exigencias de las productoras para cumplir con ciertos requisitos:

Ambos dijimos que la estábamos haciendo muchas veces. Ambos acordamos que, si sucedía, debía hacerse lo más parecida a como la hicimos la primera vez. Inventar cosas, hacer que las cosas sucedan, improvisar y hacer riffs, pero literalmente cosas hechas a mano, como personas que crean cosas con sus manos y construyen algo.

En ese sentido, Keaton asegura que están cumpliendo con esa meta y la filmación va muy bien:

Jodidamente grandioso. Es la mayor diversión que he tenido trabajando en una película en no puedo decirte cuánto tiempo.

El actor parece convencido de que la secuela funcionará, lo que bien podría despejar las dudas de algunos fans, que podrían borrarse por completo o hacerse más profundas cuando por fin se estrene un primer avance. Beetlejuice 2 espera llegar a cartelera el 6 de septiembre del 2024 y como su guion quedó listo antes de la huelga de escritores en Hollywood, no se esperan retrasos por este asunto.

